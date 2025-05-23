Almanya'da Öğrencilere Nazi Dönemi Anıtları Ziyareti Zorunlu Olabilir

Almanya'da Öğrencilere Nazi Dönemi Anıtları Ziyareti Zorunlu Olabilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Federal Eğitim Bakanı Karin Prien, öğrencilerin Nazi dönemine ait toplama kampı anıtlarını ziyaret etmelerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Bu ziyaretlerin empati ve tarih bilinci açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Federal Eğitim Bakanı Karin Prien, empati ve tarih bilinci oluşturmak açısından öğrencilerin Nazi dönemine ait toplama kampı anıtlarını ziyaret etmelerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Federal Eğitim Bakanı Prien, yaptığı açıklamada, toplama kamplarına yapılacak gezilerin kapsamlı bir tarih eğitiminin ayrılmaz parçası olması gerektiğini ifade etti.

"Bu ziyaretler, gençlerin tarihi unutmaması için empati ve tarih bilinci kazandırmak açısından hayati önem taşıyor," diyen Prien, bir toplama kampının gezilmesinin tek başına kişiyi ne anti-faşist ne demokrat yapacağını, bu sebeple eğitimin bireysel hikayelerle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Prien, Holokost'tan sağ kurtulan Ruth Winkelmann'ın okullarda yaptığı konuşmaları örnek göstererek, gençlerin yaşananları doğrudan tanıklarından dinlemesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Prien, ayrıca, öğrencilerin kendi aile geçmişleriyle yüzleşmelerinin ve İsrail, Orta ve Doğu Avrupa'dan gelen Holokost kurbanlarının yakınlarıyla birebir temas kurmalarının, tarihsel farkındalık açısından önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA / Dünya
TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK'da operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alındı
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın 'Aşkım' dediği İstanbul'da son durum

İşte Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da son durum
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı

Savcılık'tan İmamoğlu talimatı! Toplu taşımada kullanılması yasaklandı
Bir Gece Masalı dizisi için şaşırtan final kararı!

ATV'nin rüzgar gibi başlayan dizisi final kararı aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Medcezir dizisine ev sahipliği papan ikonik villa satışa çıkarıldı

Dizi tarihine damga vuran villa satılıyor! Burada aşk ve dram yaşandı
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı

Deniz sezonunu açtı! Mayosuyla takipçilerini selamladı
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan haberi duyurdular! İmza atmaya çok yakın
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi

Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversiteli
İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında

İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'na en yakın isimler gözaltında
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım

Süper Lig devine mesaj yolladı: 3-4 sezon oynarım beni alabilirsiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.