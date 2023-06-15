Almanya'da Neuschwanstein Şatosu'nda saldırganın köprüden attığı kadınlardan biri hayatını kaybetti

Almanya'nın en gözde turistik mekanlarından Neuschwanstein Şatosu'nda saldırgan tarafından köprüden atılan iki kadından birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ağır yaralandığı bildirildi.

Almanya'nın en gözde turistik mekanlarından Neuschwanstein Şatosu'nda saldırgan tarafından köprüden atılan iki kadından birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ağır yaralandığı bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde saldırının dün Neuschwanstein Şatosu'nda gerçekleştiği ifade edildi.

31 yaşındaki saldırganın iki genç kadından birine cinsel ve fiziksel saldırıda bulunduğu, diğerinin ise saldırıya uğrayan arkadaşına yardım etmek istediği kaydedildi.

Polis, arbede sırasında saldırganın genç kadınları bulundukları yüksek köprüden attığı ve birisinin yaşamını yitirdiği, diğerinin durumunun ağır olduğu bilgisini paylaştı.

Saldırganın gözaltına alındığı, savcılığın geniş çaplı soruşturma başlattığı duyuruldu.

Neuschwanstein Şatosu, 1869'da Bavyera Kralı II. Ludwig tarafından yaptırılmıştı.