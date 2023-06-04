Almanya'da mülteci yurdunda çıkan yangında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Almanya'nın Thüringen eyaletindeki Apolda şehrinde bulunan mülteci yurdunda çıkan yangında 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Polisin yaptığı açıklamada, 250 kişinin bulunduğu mülteci yurdunda yerel saatle 05.00 sularında yangın çıktığı ifade edildi. Açıklamada, yangında 10 kişinin yaralandığı, 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca 9 yaşında bir çocuğun kayıp olduğu, ölen kişinin, kayıp çocuk olup olmadığının ise adli tıp raporuyla kesinleşeceği ifade edildi. Bina yangından sonra kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.