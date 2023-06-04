Almanya'da mülteci yurdunda çıkan yangında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
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Almanya'nın Thüringen eyaletindeki Apolda şehrinde bulunan mülteci yurdunda çıkan yangında 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Polisin yaptığı açıklamada, 250 kişinin bulunduğu mülteci yurdunda yerel saatle 05.00 sularında yangın çıktığı ifade edildi. Açıklamada, yangında 10 kişinin yaralandığı, 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca 9 yaşında bir çocuğun kayıp olduğu, ölen kişinin, kayıp çocuk olup olmadığının ise adli tıp raporuyla kesinleşeceği ifade edildi. Bina yangından sonra kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.
Almanya'nın Thüringen eyaletindeki Apolda şehrinde bulunan mülteci yurdunda çıkan yangında 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Polisin yaptığı açıklamada, 250 kişinin bulunduğu mülteci yurdunda yerel saatle 05.00 sularında yangın çıktığı ifade edildi.
Açıklamada, yangında 10 kişinin yaralandığı, 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.
Ayrıca 9 yaşında bir çocuğun kayıp olduğu, ölen kişinin, kayıp çocuk olup olmadığının ise adli tıp raporuyla kesinleşeceği ifade edildi.
Bina yangından sonra kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.