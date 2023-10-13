Almanya'da minibüs kazası: 7 ölü, çok sayıda yaralı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir minibüsün devrilmesi sonucu en az yedi kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Minibüsün göçmenleri taşıdığı iddia ediliyor.

FRANKFURT, 13 Ekim (Xinhua) -- Basında yer alan haberlere göre, Cuma günü Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bir minibüsün devrilmesi sonucu en az yedi kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, göçmenleri taşıdığı iddia edilen minibüsün polis kontrolünden kaçmak için devrildiği ve 20'den fazla kişiyi taşıdığı bildirildi.