Almanya'da Kundaklama Sonucu Çıkan Yangın Nedeniyle Berlin-Hamburg Tren Seferleri İptal Edildi

Almanya'da kundaklama sonucu çıktığı tahmin edilen yangın sebebiyle başkent Berlin ile Hamburg arasındaki hızlı tren seferleri iptal edildi. Yangın nedeniyle DB altyapısının sinyalizasyon ve iletişim teknolojileri zarar gördü.

Almanya'da kundaklama sonucu çıktığından şüphelenilen yangın sebebiyle başkent Berlin ile Hamburg arasındaki çok sayıda hızlı tren seferinin iptal edildiği bildirildi.

Alman Demiryollarından (DB) yapılan açıklamada, dün gece Hamburg bölgesinde bulunan rayların kablo şaftlarındaki yangın nedeniyle Berlin-Hamburg seferlerinin gerçekleştirilemediği, olayın kundaklama sonucu yaşandığından yola çıkılarak incelemenin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, hatta uzun mesafeli hızlı tren seferlerinin yapılamaması nedeniyle bazılarının alternatif güzergahlara kaydırıldığı, bunun da ulaşımda ciddi aksamalara yol açtığı kaydedildi.

Hamburg İtfaiye Teşkilatı, kundaklama sonucu çıktığı tahmin edilen yangın sonrası DB altyapısının sinyalizasyon ve iletişim teknolojilerinin zarar gördüğünü, detaylı incelemenin sürdüğünü bildirdi.