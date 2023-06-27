Almanya'da Köln Başpiskoposu hakkında soruşturma açıldı

Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki hakkında yalan yere yeminli ifade verdiği iddiasıyla soruşturma açıldığı, özel ikametinde ve Başpiskoposlukta aramalar yapıldığı bildirildi. Soruşturma, rahip Winfried Pilz ile ilgili cinsel taciz iddialarını bilmesine rağmen mahkemedeki yeminli ifadesinde bunun aksini beyan ettiği suçlamasıyla başlatıldı. Almanya'da yasalar yalan yere yeminli beyan verenler hakkında en az bir yıl hapis cezası öngörüyor.

Almanya'da Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki hakkında yalan yere yeminli ifade verdiği iddiasıyla soruşturma açıldığı, bu kapsamda özel ikametinde ve Başpiskoposlukta aramalar yapıldığı bildirildi.

Savcılık, Kardinal Woelki hakkında, rahip Winfried Pilz ile ilgili cinsel taciz iddialarını bilmesine rağmen mahkemedeki yeminli ifadesinde bunun aksini beyan ettiği suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında Woelki'nin evinde ve Başpiskoposluktaki aramalara 30 polis ve 4 savcının katıldığı ifade edildi.

Bunun dışında Başpiskoposluğun e-postalarını yöneten hizmet sağlayıcısının ofislerinde de aramalar yapıldı.

Savcılığın yazılı belgelere ve elektronik yazışma aletlerine el koyarak soruşturmayla ilgili Piskoposluk içinde ne ölçüde iletişim olduğunu açıklığa kavuşturmayı amaçladığı kaydedildi.

Almanya'da yasalar yalan yere yeminli beyan verenler hakkında en az bir yıl hapis cezası öngörüyor.