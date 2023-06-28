Almanya'da Katolik Kilisesinden Ayrılanların Sayısı Arttı

Almanya'da geçen yıl yaklaşık 523 bin kişinin Katolik Kilisesinden ayrıldığı bildirildi. Ayrılanların sayısının yüzde 45 artış gösterdiği belirtildi. Kiliseden ayrılmalarda taciz olaylarının etkili olduğu ifade edildi.

Almanya'da geçen yıl yaklaşık 523 bin kişinin Katolik Kilisesinden ayrıldığı bildirildi.

Katolik Kilisesine ait Alman Piskoposlar Konferansı (DBK) tarafından yapılan açıklamada, 2022'de kilise üyeliğinden ayrılanların sayısının 522 bin 821 olduğu ve bunun da yüzde 45 artış anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada, üyelikten ayrılanların sayısının bugüne kadarki en yüksek düzeye ulaştığı aktarıldı.

2021'de kiliseden ayrılanların sayısının 359 bin, 2020 de de 221 bin 390 olarak kayıtlara geçtiği anımsatıldı.

Almanya'da 2022 rakamlarına göre, geriye kalan 20 milyon 937 bin 590 Katolik Kilisesi üyesi hala toplam nüfusun yüzde 24,8'ini oluşturuyor. Kiliseden bu kadar yüksek düzey ayırılmaların sebepleri arasında özellikle taciz olayları gösteriliyor.

Kilise hukuku uzmanı Thomas Schüller, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, "Katolik Kilisesi, toplumsal kamuoyunun gözleri önünde can çekişerek ölüyor." dedi.

Schüller, "Kilisenin ölümü, sadece kendisini etkilemekle kalmıyor; devlet ve toplum, sosyal ve eğitim sisteminin yerini alamayacakları bir temel taşını kaybediyor. Bu ayrılma rakamlarının asıl dramatik etkisi muhtemelen budur. Dolayısıyla kiliseden ayrılma tsunamisi sadece kilisenin iç sorunu değil, uzun vadede Almanya'yı önemli ölçüde değiştirecek." diye konuştu.

"Bu gelişmeye gözlerimizi kapatamayız ve kapatmak istemiyoruz"

Alman Piskoposlar Konferansı (DBK) Başkanı Georg Baetzing, Katolik Kilisesinden ayrılanların sayısının yüksek olmasını "endişe verici" olarak nitelendirerek, "Bu gelişmeye gözlerimizi kapatamayız ve kapatmak istemiyoruz. Tutarlı davranmaya devam etmeliyiz ve insanlar yanlarında olduğumuzu ve onlar için orada olduğumuzu deneyimlemeliler." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Katolikler Merkez Komitesi (ZdK) Başkanı Irme Stetter Karp, kiliseden kopuşları görünen bir krizin işareti olarak gördüğünü vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"2022'de 520 binden fazla kişi kiliseden ayrıldı. Bu rakam, açık bir dil konuşuyor. Kilise, özellikle taciz skandalı nedeniyle güveni kumarda kaybetti. Ancak şu anda kilisede, Hıristiyan olmanın geleceğine yönelik vizyonları hayata geçirmek için yeterli kararlılığı da göstermiyor."

Protestan Kilisesi de üye kaybetmeye devam ediyor

Alman Protestan Kilisesinin de (EKD) 2022'de, bir önceki yıla göre, 380 binden daha fazla üye kaybettiği açıklanmıştı.

EKD'nin geçen martta açıkladığı verilere göre, 2022'de kilise üyelerinin sayısı yüzde 2,9 azalarak 19,15 milyon kişiye düştü. Bu düşüş, 2021'de de yüzde 2,6 olarak gerçekleşmişti.

Buna göre, Almanya'da geçen yıl, kiliselerden ayrılanların toplam sayısı 903 bin olarak kayıtlara geçti.