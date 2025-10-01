Almanya'da İşsizlik Eylül'de Mevsimsel Olarak Azaldı, Ancak Uzmanlar Dikkatli Olunması Gerektiğini Belirtiyor

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- Almanya'da işsizlik, Eylül ayında mevsimsel hareketlilik sayesinde hafifçe azalma gösterdi. Bunun nedeni tatil sezonunun sona ermesi ve birçok gencin mesleki eğitim programlarına başlaması olarak gösteriliyor. Ancak uzmanlar, düşüşün beklenenden zayıf olduğunu ve işsizlik oranının neredeyse değişmediğini belirtiyor.

Almanya'da merkezi Nürnberg kentinde bulunan Federal İş Ajansı (BA) verilerine göre, Eylül ayında kayıtlı işsiz sayısı ağustos ayına kıyasla 70 bin kişi azalarak 2,955 milyona geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise işsiz sayısı 148 bin kişi artmış durumda. İşsizlik oranı eylül ayında 0,1 puan düşerek yüzde 3 seviyesine indi.

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, "İşgücü piyasasında dip seviyeye yaklaştığımıza dair ilk işaretleri görüyoruz, ama henüz bir trend değişimi yok" dedi. Nahles, sonbahar hareketliliğinin bu yıl zayıf olduğunu ve işsizliğin mevsimsel nedenlerle azaldığını vurguladı. Ayrıca, kış aylarında işsiz sayısının yeniden 3 milyonun üzerine çıkabilir uyarısında bulundu ve asıl toparlanmanın 2026 yılında gerçekleşeceğini söyledi.

Nahles, işgücü piyasasının şu anda işsizleri istihdama kazandırmada yetersiz kaldığını belirtti ve yeni iş bulma şansının pandemi döneminden bile düşük olduğunu söyledi. Kalıcı bir iyileşmenin, hükümetin ekonomik teşvik paketlerinin etkin uygulanmasına bağlı olduğunu ekledi.

Bürgergeld (Vatandaşlık parası) ve işsizle ilgili katılım zorunlulukları tartışmalarına da değinen Nahles, yalnızca baskının etkili olmayacağını, ancak iş gücü talebinin artması ve etkin işe yerleştirme önlemlerinin birlikte uygulanmasının olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.