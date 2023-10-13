Almanya'da insan kaçakçılığı şüphesiyle kaçan araç kazaya sebep oldu: 7 ölü

Almanya'nın güneyindeki A 94 numaralı otoyolda insan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen aracın polisten kaçarken yaptığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Polis kontrol noktasından uzaklaşmaya çalışırken devrilen minibüste bulunanlar arasında bir çocuk da vardı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı ve kazaya karışanların kimlik tespit süreci devam ediyor. Münih istikametine giden yol kazanın etkisiyle tamamen kapatıldı.

Almanya'nın güneyindeki A 94 numaralı otoyolda insan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen aracın polisten kaçarken yaptığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamada, 20'den fazla kişinin bulunduğu minibüsün, polis kontrol noktasından uzaklaşmaya çalışırken devrildiği bildirildi.

Açıklamada, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Birçoğunun durumu ağır olan yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, kazaya karışanların kimlik tespit sürecinin devam ettiği belirtildi.

Kaza nedeniyle Münih istikametine giden yol tamamen kapatıldı.

Ülkede, geçen hafta da polisten kaçan bir sürücünün neden olduğu kazada iki kişi ağır yaralanmıştı.