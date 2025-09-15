Almanya'da İlk Göçmen Başkan: Sinan Selen Anayasayı Koruma Teşkilatı'na Atanıyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'na, Türk kökenli Sinan Selen'in getirileceği bildirildi. Mevcut başkan yardımcısı İstanbul doğumlu Sinan Selen, federal kabine onayının ardından kurumun tarihinde bu göreve gelen ilk göçmen kökenli isim olacak.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyonunun, 2019'dan bu yana Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sinan Selen'in, Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanlığı'na atanması konusunda uzlaştığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in, atamaya ilişkin bugün resmi açıklamayı yapması, atamanın ise çarşamba günü federal kabine tarafından onaylanmasının ardından yapılmasının beklendiği bildirildi.

CDU'lu dış politika uzmanı Roderich Kiesewetter, "Sinan Selen'in hem uzmanlığı hem de tecrübesiyle bu görev için en doğru isim olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Atamanın resmileşmesiyle Almanya tarihinde ilk kez göçmen kökenli bir isim, ülkenin güvenlik ve istihbarat açısından en kritik kurumlarından birinin başına geçmiş olacak.

1972 yılında İstanbul'da doğan ve 4 yaşında ailesiyle Almanya'ya göç eden Selen, Köln'de büyüdü. İç güvenlik alanında uzun yıllar görev yapan Selen, 2019 yılında Anayasayı Koruma Teşkilatı başkan yardımcılığı görevine atanmıştı.