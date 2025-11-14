Almanya'da hükümet, asker sayısını artıracak yeni plan üzerinde anlaştı

Almanya'da koalisyon hükümeti, aylardır süren tartışmaların ardından asker sayısını artıracak yeni bir plan üzerinde anlaşmaya vardı.

Yeni plan, 18 yaşına ulaşan tüm erkeklerin askerlik yapmaya uygunluklarını belirlemek için bir form doldurmalarını zorunlu kılıyor.

Aynı zamanda 2027'den itibaren sağlık taramasından geçmeleri de gerekecek.

Alman hükümeti, Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusunu kurma hedefiyle bu yeni askerlik hizmeti planını hayata geçiriyor.

Ülkenin en büyük savunma firması Rheinmetall'ın CEO'su Armin Papperger, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu hedefe beş yıl içinde ulaşılabileceğini söyledi.

Yeni askerlik hizmeti yasa teklifinin 2025 yılı sonuna kadar Meclis'te oylanması bekleniyor.

Papperger, Başbakan Friedrich Merz'in Alman ordusunu güçlendirme hedefinin "gerçekçi" olduğunu ve hükümetin bu amaçla "net adımlar" attığını söyledi.

Alman Savunma Bakanı General Carsten Breuer, bu yılın başlarında, NATO ittifakının dört yıl içinde olası bir Rus saldırısına karşı hazırlanması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Rheinmetall'ın CEO'su Papperger de 2029'a kadar hazır olunması gerektiği düşüncesine katıldığını söylüyor.

Merz'in liderliğindeki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile merkez sol Sosyal Demokrat SPD, bu yılın başlarındaki koalisyon görüşmelerinde "başlangıçta" gönüllülük esasına dayalı olacak bir askerlik hizmetini uygulamaya koyma hedefi üzerinde anlaştı.

Almanya ordusunun şu anda yaklaşık 182.000 askeri bulunuyor.

Yeni askerlik modeli yasalaşırsa bu sayı önümüzdeki yıl 20.000 kişi artacak.

2035'e kadar da asker sayısının 260.000'e ulaştırılması amaçlanıyor. Buna ek olarak da yaklaşık 200.000 yedek askerin eklenmesi hedefleniyor.

Gelecek yıldan itibaren, 18 yaş ve üstü erkek ve kadınlara, silahlı kuvvetlere katılmaya nasıl baktıklarını belirlemek üzere bir anket gönderilecek.

Anketi doldurmak erkekler için zorunlu, kadınlar için ise gönüllülük esasına göre olacak.

Olası bir savaş halinde, potansiyel asker adayları için yapılan bu anketler ve sağlık muayeneleri yol gösterici olacak.

Temmuz 2027'den itibaren 18 yaşını dolduran tüm erkekler silah altına alınmaya uygunluklarını değerlendirmek üzere sağlık muayenesinden geçmek zorunda kalacak.

Belirlenen sayı hedefine ulaşamaması durumundaysa parlamentonun zorunlu askerlik uygulamasını değerlendirebileceği ifade ediliyor.

Almanya'daki sol siyasetin bir bölümü zorunlu askerlik hizmetine şiddetle karşı çıkıyor.

Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre birçok Alman genci askerliğe temkinli yaklaşıyor ve önemli bir çoğunluk da zorunlu askerliğe karşı çıkıyor.

Stern dergisi için yakın zamanda tüm yaş grupları arasında yapılan bir anket, katılımcıların yarısından biraz fazlasının zorunlu hizmeti desteklediğini ortaya koydu.

Ancak 18-29 yaş arası gençlerde zorunlu askerliğe karşı olanlar, %63 gibi yüksek bir oran çıktı.

Bu hafta başlarında Alman Parlamentosu Bundestag önünde askerliğe karşı bir protestoya katılan 17 yaşındaki Berlinli öğrenci Jimi, "Savaşa gitmek istemiyorum çünkü ölmek, vurulmak veya kimseyi vurmak istemiyorum" diyor.

Jimi, Almanya'ya yönelik bir saldırı endişesi için de "olasılık dışı ve soyut bir senaryo" yorumunu yapıyor. Hükümetin bu yolla "milyonlarca gencin geleceklerini belirleme hakkını çalmayı" meşrulaştırmaya çalıştığını savunuyor.

21 yaşındaki Jason ise mevcut "güvenlik durumu" nedeniyle bu yılın başlarında Alman ordusuna asker olarak kaydolduğunu anlatıyor.

Jason, "Barışı savunmaya, en kötü senaryo halinde demokrasiyi savunmaya katkıda bulunmak istedim" diyerek motivasyonunu açıklıyor.

Jason orduya katılarak topluma olan görevini yerine getirdiğine inanıyor.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, yeni askerlik planına rağmen "endişelenecek bir durum olmadığını" söyleyerek ülke halkını rahatlatmaya çalışan bir açıklama yaptı.

Pistorius, "Ordumuz silahlanma, eğitim ve personel bakımından ne kadar yetenekli olursa, caydırıcılığımız ve savunmamız o kadar güçlenir, dolayısıyla bir çatışmaya taraf olma olasılığımız o kadar azalır" dedi.

Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte zorunlu askerliği askıya alan Almanya, 2011 yılında savunma harcamalarını ve silah alımlarını da büyük oranda düşürmüş, askeri personal sayısını azaltmıştı.

Her iki dünya savaşını da başlatan Almanya'da, özellikle Nazi geçmişi nedeniyle yıllarca orduya güvensizlik ve mesafeli tutum hakim oldu.

Ancak yeni Başbakan Friedrich Merz, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından, Alman savunması için ne "gerekiyorsa yapması gerektiğini" savundu.

Avrupa'daki NATO ülkeleri, ittifak harcamalarına olan katkıyı artırma konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısı altında.

Ordu güçlendirmeye yönelik bu adımlar silah şirketlerine kazanç olarak geri dönüyor.

Ukrayna'nın da savunma alımları yaptığı Rheinmetall CEO'su Armin Papperger de bunu saklamıyor ve "Çok para kazanıyoruz çünkü çok büyük bir talep var" diyor.

"Kendi uydu yeteneklerimize sahip olmalıyız. Elektronik ve yapay zeka konusunda her zamankinden çok daha fazlasını yapıyoruz" diye ekliyor.

Geçen yıl yayınlanan bir ABD istihbarat raporunda, Rheinmetall patronunun, Rus suikast planının hedefi olduğu iddia edilmişti.

Papperger ise "Kendimi iyi ve güvende hissediyorum" diyerek bu istihbaratı gözardı etmişti.

Avrupa'nın soğuk mu yoksa karma bir savaş halinde mi olduğu yönündeki soruya, "Ne derseniz deyin, bu bir barış dönemi değil" yanıtını veriyor.

'Rusya'nın bir numaralı hedefi Almanya'

Alman güvenlik kurumları, Rusya'nın 2030'a kadar NATO üyesi bir Avrupa ülkesine saldırabileceği değerlendirmesini yapıyor.

Ekim ayında Federal Meclis'te milletvekillerine bilgi veren dış istihbarat teşkilatı BND'nin Başkanı Martin Jaeger, Rusya'nın NATO ile doğrudan çatışmaya girebileceği konusunda uyardı.

Jaeger, Rusya'nın nüfuz alanını batıya doğru genişletmeyi hedeflediğini söylerken, bunun için her an NATO ile sıcak bir çatışmaya girmekten çekinmeyeceğini savundu.

AB'nin en büyük ülkesi ve Ukrayna'nın en önemli destekçisi olması nedeniyle Almanya'nın Rusya'nın "bir numaralı hedefi" olduğunu da sözlerine ekledi.

Aynı oturumda konuşan de Rusya'nın yakın bir zamanda İHA'larla Polonya'nın, savaş jetleri ile de Estonya hava sahasını ihlal ettiğine dikkat çekerek, "Rusya, Almanya, AB ve Batılı müttefiklere karşı siyasi emellerini saldırgan bir şekilde sürdürüyor" tespitini paylaştı.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.