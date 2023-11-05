Almanya'da Havalimanında Silahlı Kişi Rehin Alma Olayı

Almanya'nın Hamburg kentindeki havalimanında silahlı bir kişi aracıyla bariyere çarparak aprona giriş yaptı. Polis, şüphelinin aracında bir çocuğun da bulunduğunu ve operasyonun sürdüğünü duyurdu.

Almanya'nın Hamburg kentindeki havalimanında silahlı bir kişi aracıyla bariyere çarparak aprona giriş yaptı. Polis, şüphelinin aracında bir çocuğun da bulunduğunu ve operasyonun sürdüğünü duyurdu.

Hamburg Havalimanı'nda aracıyla güvenlik bariyerine çarparak aprona giren silahlı kişinin bir çocuğu rehin aldığı ifade edildi. Alman polisinden yapılan açıklamada, Hamburg Havalimanı'nın tahliye edildiği, rehin alma durumunun ise sürdüğü aktarıldı. Polis, araçta bulunan şüpheliyle temas kurulduğunu belirterek, "Operasyon devam ediyor. Müzakere grubumuz arabadaki kişiyle temas kurdu. Durum durağanlığını koruyor" ifadelerine yer verdi.

Alman medyası, araçta bulunan şüphelinin 4 yaşındaki kız çocuğunu rehin aldığını duyurdu. Çocuğun şüpheliye ait olduğu ve eşiyle çocuğun velayetini alma konusunda sorunlar yaşadığı bilgisi paylaşıldı.