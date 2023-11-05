Almanya'da Havalimanında Rehine Krizi

Almanya'nın Hamburg şehrinde havalimanında aracıyla aprona girerek 2 el ateş açan ve kendi kızını rehin alan şahsı ikna etme çalışmaları 14 saatini doldurdu.

Almanya'nın Hamburg şehrinde dün gece bir şahıs aracıyla havalimanı apronuna girmiş, havaya 2 el ateş açtıktan sonra tarifeli bir uçağın altına girerek kendi çocuğunu rehin almıştı. Havalimanını giriş-çıkışlara kapatan Alman polisi, şahsı ikna çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. 35 yaşında, Türk vatandaşı olduğu ifade edilen şahıs ile pazarlık 14 saatini doldurdu. Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, şahısta silah ve patlayıcı olabileceği gerekçesiyle müzakerenin devam edeceği kaydedilirken, 4 yaşındaki kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu, önceliğin çocuğu korumak olduğu belirtildi.

Öte yandan, şahsın eşinin havalimanına getirildiği aktarıldı. - HAMBURG