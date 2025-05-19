Almanya'da Gürültü Sebebiyle Tartışma Kanlı Bitti

Haber: İlhan Baba

(HALLE) - Almanya'nın Halle (Saale) kentinde bir apartmanda, gürültü yüzünden çıktığı belirtilen tartışmada bir kişi, biri çocuk üç kişiyi bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre olay, Magistrale bölgesindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Saldırıdan önce taraflar arasında, çocukların çıkardığı gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öne sürüldü. Tartışma sırasında 46 yaşındaki saldırgan, biri çocuk üç kişiyi bıçakla yaraladı.

Polis yetkililerine göre, yaralanan kişiler arasında 11 yaşında bir kız çocuğu ile 29 ve 47 yaşlarında iki erkek bulunuyor. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, 29 yaşındaki kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Saldırgan Kosova uyruklu

Polisin açıklamasına göre, 46 yaşındaki şüpheli, olayın hemen ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Kosova uyruklu bir erkek olduğu belirtildi. Olayın nasıl gerçekleştiği ve hangi tür bıçağın kullanıldığı soruşturuluyor.