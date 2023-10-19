Almanya'da Göçmenleri Taşıyan Minibüsün Kaza Sonucu Takla Atması

Almanya'da, Türk ve Suriyeli göçmenleri taşıyan minibüsün polis takibi sırasında takla attığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

ALMANYA'da, Türk ve Suriyeli göçmenleri taşıyan minibüsün, polisin takibi sırasında takla attığı kazada ölen 7 kişiden Emrullah Tarhan (29), memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, 13 Ekim'de Almanya'da Avusturya sınırına yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki otoyolda meydana geldi. İçerisinde Türk ve Suriyeli göçmenlerin bulunduğu minibüs, polisin takibi sırasında virajda takla attı. Kazada 7 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı.

Ölenler arasında bulunan Emrullah Tarhan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından uçakla önce İstanbul'a ardından da yine uçakla Mardin'e getirildi. Havalimanında cenaze aracına konulan Tarhan'ın cenazesi, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Günlüce Mahallesi'ne götürüldü. Tarhan'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.