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Almanya'da Göç Temalı Seminar Düzenlendi

Almanya'da Göç Temalı Seminar Düzenlendi
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Meschede'de düzenlenen seminere katılan uzmanlar, göçün Almanya'nın nüfus yapısını değiştirdiğini ve entegre politikaların topluma fayda sağlayacağını ifade etti.

Haber: İlhan BABA

(MESCHEDE) – Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde yer alan Meschede şehrinde, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) desteğiyle Türk Sosyal Demokratlar Derneği (TSD) Hamm ve çevresi tarafından göç temalı bir seminer düzenlendi.

"Almanya'da Göçle Değişen Nüfus Yapısı ve Topluma Yansımaları" başlığıyla gerçekleştirilen seminerin moderatörlüğünü gazeteci ve sosyal danışman Mehmet Tanlı üstlendi. Hotel Hennedamm'da düzenlenen etkinlikte konuşmacı olarak emekli sosyal danışman İbrahim Baysan söz aldı. Seminere çoğunluğunu emekli öğretmenlerin oluşturduğu 22 dernek üyesi ve sempatizan katıldı.

Açılış konuşmasında göçün küresel ölçekte en önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğine dikkat çeken Mehmet Tanlı, göçün temel nedenleri arasında ülkeler arası gelir eşitsizliği, yoksulluk ve demokrasi eksikliğini gösterdi. Tanlı, planlı ve düzenli göç ile entegre politikaların toplumlara fayda sağlayacağını belirterek, "Kaliteli, eğitimli göçmenler topluma kültürel zenginlik ve ekonomik katkı sağlar." dedi.

İbrahim Baysan ise Almanya'nın 1955'ten bu yana resmi göç alan bir ülke olduğunu vurgulayarak, Türkiye başta olmak üzere İtalya, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkelerden gelen iş gücünün ülkenin yeniden inşasında önemli rol oynadığını ifade etti. Göçün Almanya'daki nüfus yapısını değiştirdiğini belirten Baysan, sürecin iyi yönetilmesi durumunda toplumun bu değişimden olumlu yönde etkileneceğini söyledi.

Göç sosyolojisi, entegrasyon ve güncel siyasi gelişmeler masaya yatırıldı

Seminerde ayrıca göç sosyolojisinin temel kavramları ve teorileri ele alındı. Almanya'daki göç politikaları, göçmenlerin iş gücü piyasasındaki yeri ve kültürel uyum süreçleri detaylı şekilde tartışıldı. Etkinliğin soru-cevap bölümünde ise Almanya'da yeni hükümetin kurulması, son seçim sonuçları ve aşırı sağcı AfD partisinin yükselişi gibi güncel siyasi gelişmeler değerlendirildi.

Kaynak: ANKA / Dünya
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