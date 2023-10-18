Almanya'da Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi

Almanya'nın başkenti Berlin ve Frankfurt kentlerinde Filistin destekçilerinin gösterisine polis izin vermedi ve müdahalede bulundu. Göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı ve birçok kişi gözaltına alındı.

Almanya'da Filistin'e destek gösterisi yapmak isteyenlere, polis müdahale etti.

Polis, başkent Berlin ve Frankfurt kentlerinde yasaklandığı gerekçesiyle Filistin destekçilerinin eylemine izin vermedi.

Berlin'deki gösterilere izin verilmemesi nedeniyle polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı, yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı.

Arap vatandaşlarının yoğun olduğu Sonnenallee Caddesi'nde toplanan göstericilerden bazıları, polise taş ve şişe atmalarının ardından polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Göstericiler caddede barikatlar kurarak, çöp konteynerleri ve skuterleri ateşe verdi.

Frankfurt'ta ise göstericilere tazyikli su sıkıldı, mukavemet gösteren bazı göstericiler gözaltına alındı.

Ayrıca Kassel, Bochum ve Wuppertal kentlerinde kısa süreli destek gösterileri gerçekleştirildi. Bu kentlerdeki gösteriler olaysız sona erdi.