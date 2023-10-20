Almanya'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Almanya'nın Köln kentinde Filistin halkıyla dayanışma için düzenlenen gösteride, "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Köln merkez tren istasyonu ile tarihi Köln katedrali arasındaki meydanda, akşam saatlerinde yağmura rağmen düzenlenen gösteride, ellerinde Filistin bayrağı olan göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar ile "Filistin'e özgürlük", "Filistin kazanacak" sloganları attı.

Yapılan konuşmalarda, İsrail'in tutumu eleştirilirken, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenler anıldı.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı ve yaklaşık 2 saat süren gösteri daha sonra sona erdi.