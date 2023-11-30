Almanya'da eski Gambiya Cumhurbaşkanı Jammeh'in muhaliflerine suikast düzenleyen Lowe'ye müebbet hapis cezası

Almanya'da bir mahkeme, sürgündeki eski Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in muhaliflerine suikast düzenleyen vurucu tim ekibine mensup olmakla suçlanan Bai Lowe'ye müebbet hapis cezası verdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Almanya'nın Celle bölgesindeki mahkeme, geçen yıl görülmeye başlanan davada, 47 yaşındaki Lowe'yi 2004'te AFP muhabiri Deyda Hydara'nın öldürülmesi de dahil olmak üzere insanlığa karşı suç, cinayet ve cinayete teşebbüsten suçlu buldu.

Lowe'ye müebbet hapis cezası verildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden yapılan açıklamada, davanın, "Jammeh döneminde Gambiya'da işlenen insan hakları ihlallerini evrensel yargı temelinde kovuşturan ilk dava" olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, evrensel yargı yetkisinin, yabancı bir ülkenin nerede işlendiklerine bakılmaksızın insanlığa karşı suçları, savaş suçlarını ve soykırımı kovuşturmasına izin verdiği kaydedilmişti.

Bai Lowe, 2003-2006 yıllarında "Gambiya halkını sindirmek, muhalefeti bastırmak ve öldürme emirlerini yerine getirmek" için eski Gambiya liderinin kurduğu "Junglers" olarak bilinen vurucu timin şoförlüğünü yapıyordu.

Yahya Jammeh ülkeyi 22 yıl boyunca yönetmişti

Eski Cumhurbaşkanı Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Yahya Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve infaz" gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, iktidarı bırakması yönündeki çağrıları reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Jammeh, mayısta ülkeye döneceğini duyurmuştu.