Haberler

Almanya'da Enflasyon Eylül'de Yükseldi: Yüzde 2,4

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da Eylül ayında enflasyon oranı yüzde 2,4'e çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmet fiyatlarındaki artış hızlanırken, gıda fiyatlarındaki artış yavaşladı. Ekonomistler, yüksek enflasyonun satın alma gücünü azalttığını belirtiyor.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'da enflasyon oranı Eylül ayında yüzde 2,4'e yükselerek yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin "Statistisches Bundesamt (Destatis)"  öncü verilerine göre, enflasyon Ağustos'taki yüzde 2,2 seviyesinden yükselerek ekonomistlerin yüzde 2,3'lük beklentisini de aştı.

Hizmet fiyatlarındaki artış da hızlandı. Ağustos'ta yıllık bazda yüzde 3,1 olan artış, Eylül'de yüzde 3,4'e çıktı. Buna karşılık gıda fiyatlarındaki artış yavaşladı. Ağustos'ta yüzde 2,5 yükselen gıda fiyatları, Eylül'de yüzde 2,1'e geriledi.

Enerji fiyatlarındaki düşüş ise giderek sınırlanıyor. Temmuz'da yüzde 3,4, Ağustos'ta yüzde 2,4 gerileyen enerji fiyatları, Eylül'de yalnızca yüzde 0,7 düştü.

Yüksek enflasyon, satın alma gücünü azalttığı için tüketiciler için bir sorun olduğunu belirten ekonomistler, "Almanya'da insanlar aynı parayla daha az şey alabilmektedir. Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) göre, Almanya'da gıda fiyatları hala pandemi öncesine göre üçte birinden fazla artmıştır."

Artan enflasyon nedeniyle ekonomistler, Merkez Bankası'nın Ekim ayında faiz oranlarını düşürmeyeceğini tahmin ediyorlar. Faiz oranlarının düşürülmesi, borçlanmanın kolaylaşmasıyla birlikte piyasaya daha fazla para girmesine ve enflasyonun daha da artmasına neden olacaktır.

Kaynak: ANKA / Dünya
Galatasaray'dan Liverpool karşısında tarihi zafer

Cehennemden çıkamadılar! Galatasaray'dan tarihi zafer
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız isteme merasimindeki görüntüyü izleyenler tepkisiz kalamadı: Direkt yüzük atma sebebidir

Görüntüyü izleyenler tepkisiz kalamadı: Direkt yüzük atma sebebidir
Arda asist yaptı, Real Madrid gol oldu yağdı

Arda yine yıldızlaştı, Real Madrid gol oldu yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.