Almanya'da Enflasyon Eylül'de Yükseldi: Yüzde 2,4

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'da enflasyon oranı Eylül ayında yüzde 2,4'e yükselerek yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin "Statistisches Bundesamt (Destatis)" öncü verilerine göre, enflasyon Ağustos'taki yüzde 2,2 seviyesinden yükselerek ekonomistlerin yüzde 2,3'lük beklentisini de aştı.

Hizmet fiyatlarındaki artış da hızlandı. Ağustos'ta yıllık bazda yüzde 3,1 olan artış, Eylül'de yüzde 3,4'e çıktı. Buna karşılık gıda fiyatlarındaki artış yavaşladı. Ağustos'ta yüzde 2,5 yükselen gıda fiyatları, Eylül'de yüzde 2,1'e geriledi.

Enerji fiyatlarındaki düşüş ise giderek sınırlanıyor. Temmuz'da yüzde 3,4, Ağustos'ta yüzde 2,4 gerileyen enerji fiyatları, Eylül'de yalnızca yüzde 0,7 düştü.

Yüksek enflasyon, satın alma gücünü azalttığı için tüketiciler için bir sorun olduğunu belirten ekonomistler, "Almanya'da insanlar aynı parayla daha az şey alabilmektedir. Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) göre, Almanya'da gıda fiyatları hala pandemi öncesine göre üçte birinden fazla artmıştır."

Artan enflasyon nedeniyle ekonomistler, Merkez Bankası'nın Ekim ayında faiz oranlarını düşürmeyeceğini tahmin ediyorlar. Faiz oranlarının düşürülmesi, borçlanmanın kolaylaşmasıyla birlikte piyasaya daha fazla para girmesine ve enflasyonun daha da artmasına neden olacaktır.