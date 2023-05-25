Almanya'da DİTİB'ten Hastane Manevi Rehberliği Eğitimi

Almanya'nın Dahlem kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün düzenlediği pilot projeyle, 11 kişiye verilen teorik "Hastane Manevi Rehberliği" eğitimi sona erdi.

Dahlem DİTİB Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, manevi rehberlik kursiyerlerine, toplam 11 eğitim modülünde, 240 ders saatinden oluşan sekiz aylık eğitim verildi.

DİTİB Manevi Rehberlik Danışmanı ve Eğitim Sorumlusu Seat Uzeirovski, bu eğitimle dini ve manevi yöntem, teorik ve uygulamalı teknikleri kullanabilen uzmanlar yetiştirildiğini söyledi.

Uzeirovski, alanında birbirinden değerli, uluslararası arenada adından söz ettiren 30 bilim insanının verdiği derslerden faydalanan kursiyerlerin, hem kendilerine hem de mesleki hizmetlerine katkı sağlayacağını ifade etti.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey ise staja başlayan kursiyerleri tebrik ederek, manevi rehberlik hizmeti alan diğer kursiyerlerin de uygulamalı eğitimlerinde aynı başarıyı göstereceklerine inandığını belirtti.

Günlük hayatın artık giderek değiştiğine vurgu yapan Kuzey, geleneksel değerlerin zayıfladığını, meslek ve iş imkanlarının hassaslaştığını ve kırılgan olduğunu belirterek, manevi rehberlik hizmetlerinin öneminin günden güne arttığını vurguladı.