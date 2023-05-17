Almanya'da darbe planı suçlamasıyla yargılanan örgüt üyelerinin davası başladı

Almanya'da sağlık bakanını kaçırmayı planladıkları ve darbe girişiminde bulunacakları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişilik örgüt üyesinin yargılanmasına başlandı. Sanıkların Reichsbürger çevresine ait olarak sınıflandırıldığı grubun temel amacının özgür demokratik temel düzeni ortadan kaldırmak olduğu belirtildi.

Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmayı planladıkları ve darbe girişiminde bulunacakları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişilik örgüt üyesinin yargılanmasına başlandı.

Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada, "Birleşik Vatanseverler" adlı örgüt üyeleri, "çok aşamalı bir planla iç savaş benzeri koşulları oluşturmak ve federal hükümetin devrilmesini hedeflemekle" suçlanıyor.

Savcı Nikolaus Forschner, yaptığı açıklamada, sanıkların "Reichsbürger" (İmparatorluk Vatandaşları) çevresine ait olarak sınıflandırıldığı grubun temel amacının özgür demokratik temel düzeni ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Sanıkların planlarının bir parçasının "Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın kaçırılması olduğu, yerel bir terör örgütünün kurucuları ya da üyeleri oldukları, federal hükümete karşı son derece haince bir girişim hazırladıkları" iddia ediliyor.

Sanıkların, Almanya'daki elektrik altyapısına patlayıcılarla saldırı yaparak Almanya çapında bir elektrik kesintisine yol açmak istedikleri de belirtildi.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier veya Şansölye Olaf Scholz'u taklit ederek hükümetin görevden alındığını ve Alman İmparatorluğu'nun 1871'deki hareket kabiliyetinin geri getirildiğini duyurmasını da planlandıkları iddia edilen sanıkların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdıkları bir mektupla destek istedikleri kaydedildi.

Söz konusu grup üyeleri, 14 Nisan 2022'de gözaltına alınmıştı.

Davayla ilgili kararın Ocak 2024'te verilmesi bekleniyor.