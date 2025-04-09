Almanya'da CDU/CSU ve SPD Koalisyon Anlaşmasına Vardı

Haber: İlhan BABA

(BERLİN)- Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), ortak bir koalisyon anlaşması üzerinde uzlaştı ve anlaşmanın detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre, SPD; Maliye, Savunma ve Adalet Bakanlıklarını alacak; CDU/CSU ise İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarını üstlenecek.

Almanya'da Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında süren koalisyon görüşmeleri sonuçlandı. Neredeyse dört haftadır devam eden müzakerelerin ardından, taraflar bakanlıkların dağılımı konusunda anlaşmaya vardı. Toplamda 17 kişilik kabinede Başbakan dışında 16 bakanlık yer alacak. Yeni kabinenin isimleri henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak bakanlık dağılımı netleşmiş durumda.

Koalisyon protokolünde yer alan listeye göre, CDU altı bakanlık ve başbakanlık makamını alırken, CSU üç bakanlığı yönetecek. SPD ise yedi bakanlıktan sorumlu olacak. Buna göre SPD; Maliye, Savunma ve Adalet Bakanlıklarını alacak. CDU/CSU ortaklığı ise İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarını üstlenecek. Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilmesi beklenen ve kulislerde konuşulan isimler arasında Armin Laschet, Johann Wadephul ve David McAllister yer alıyor.

CDU'nun üstlendiği bakanlıklar arasında Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Eğitim ve Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, yeni kurulan Dijitalleşme ve Devlet Modernizasyonu Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı var. CSU da Araştırma, Teknoloji ve Uzay Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı ve Yurt Bakanlığı'nın sorumluluğunu devralacak.

SPD ise Maliye Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kalkınma Yardımları Bakanlığı, Çevre ve İklim Bakanlığı, İnşaat Bakanlığı'nı alacak. SPD'nin Maliye Bakanı olarak görevlendireceği isim olarak Parti Eş Başkanı Lars Klingbeil'in adı öne çıkarken, Savunma Bakanı olarak mevcut bakan Boris Pistorius'un görevde kalması bekleniyor.

Koalisyon müzakerelerinde özellikle göç politikası, vergi düzenlemeleri ve emeklilik sistemi gibi konularda yoğun tartışmalar yaşanmıştı. CDU içerisindeki bazı temsilciler, parti lideri Friedrich Merz'i SPD'ye fazla taviz vermemesi konusunda uyarmış ve seçim kampanyasında vaat edilen "siyasi dönüşümün" tehlikeye girmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

Vergi artışı yok, şirketlere teşvik var

Handelsblatt gazetesine göre taraflar, vergi artışı yapılmaması konusunda mutabakata vardı. Şirketleri desteklemek amacıyla kurumlar vergisinin 1 Ocak 2028 tarihinden itibaren düşürülmesi planlanıyor. Ayrıca şirketler için üç yıl boyunca yılda yüzde 30 oranında hızlı amortisman imkanı sağlanması öngörülüyor. Yeni koalisyonun hükümet programının detayları ve siyasi öncelikleri önümüzdeki günlerde netlik kazanak.