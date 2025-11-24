Almanya'da Buzlanma ve Kar Uyarısı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Alman Meteoroloji Servisi (DWD), ülke genelinde buzlanma, kar ve şiddetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek kaza riskine karşı uyarıda bulundu.

Soğuk hava dalgasının kuzeybatıdan doğu ve güneye doğru ilerlediğini bildiren DWD, özellikle Almanya'nın güney bölgelerinde yoğun buzlanma ve tipi beklendiğini açıkladı. Nordfriesland, Helgoland ve Hochschwarzwald için güçlü rüzgar uyarısı yapıldı.

Yağışların çoğunlukla yağmur şeklinde görüleceği, ancak zeminde donarak tehlikeli buzlanmaya yol açacağı belirtildi. Güney Pfalz ve Kara Orman bölgesinde soğuk hava koşullarının etkili olması bekleniyor. Birçok bölgede sıcaklıkların -10 dereceye kadar düştüğü, Alp bölgelerinde kar yağışının bir süre daha süreceği ifade edildi. Buzlanma riskinin zamanla azalacağı, ancak sıcaklığın yer yer -15 dereceye kadar indiği ve batıdan gelen bulutlarla birlikte kar ile donan yağmurun etkisini artırdığı açıklandı.

Ülke genelinde yolların 1–3 cm, yüksek kesimlerde ve Bavyera'nın bazı bölgelerinde ise 5 cm'ye kadar karla kaplanacağı tahmin ediliyor. Bazı yerlerde kar yağışının buz yağmuruna dönüşebileceği de belirtildi.

Yağışların doğu ve güney bölgelerine doğru yayılması beklenirken, özellikle Güney Bavyera'da yoğun buzlanma riski olduğu bildirildi.