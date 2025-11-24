Haberler

Almanya'da Buzlanma ve Kar Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman Meteoroloji Servisi, soğuk hava dalgası nedeniyle ülke genelinde buzlanma ve kar riski olduğuna dair uyarıda bulundu. Özellikle güney bölgelerde yoğun buzlanma, kar ve şiddetli rüzgar bekleniyor.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Alman Meteoroloji Servisi (DWD), ülke genelinde buzlanma, kar ve şiddetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek kaza riskine karşı uyarıda bulundu.

Soğuk hava dalgasının kuzeybatıdan doğu ve güneye doğru ilerlediğini bildiren DWD, özellikle Almanya'nın güney bölgelerinde yoğun buzlanma ve tipi beklendiğini açıkladı. Nordfriesland, Helgoland ve Hochschwarzwald için güçlü rüzgar uyarısı yapıldı.

Yağışların çoğunlukla yağmur şeklinde görüleceği, ancak zeminde donarak tehlikeli buzlanmaya yol açacağı belirtildi. Güney Pfalz ve Kara Orman bölgesinde soğuk hava koşullarının etkili olması bekleniyor. Birçok bölgede sıcaklıkların -10 dereceye kadar düştüğü, Alp bölgelerinde kar yağışının bir süre daha süreceği ifade edildi. Buzlanma riskinin zamanla azalacağı, ancak sıcaklığın yer yer -15 dereceye kadar indiği ve batıdan gelen bulutlarla birlikte kar ile donan yağmurun etkisini artırdığı açıklandı.

Ülke genelinde yolların 1–3 cm, yüksek kesimlerde ve Bavyera'nın bazı bölgelerinde ise 5 cm'ye kadar karla kaplanacağı tahmin ediliyor. Bazı yerlerde kar yağışının buz yağmuruna dönüşebileceği de belirtildi.

Yağışların doğu ve güney bölgelerine doğru yayılması beklenirken, özellikle Güney Bavyera'da yoğun buzlanma riski olduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Rıdvan Dilmen'in de eski takımıydı! Tesislerini boşaltmaları isteniyor

Rıdvan Dilmen'in de takımıydı! Tesislerini boşaltmaları isteniyor
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Emrah Elveren cinayeti 4 yıl sonra aydınlandı! Arkadaşının bahçesinde kemikleri çıktı

Cinayet 4 yıl sonra çözüldü! Arkadaşının bahçesinde kemikleri çıktı
Malatya'da 12 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü

Ders arası felaket; 12 yaşında kalp krizi geçirdi
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.