Almanya'da binlerce kişi, Filistinlilere destek için yürüyüş yaptı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi, Gazze'ye saldırlar yapan İsrail'e tepki ve Filistinlilerle dayanışma göstermek için Kreuzberg ilçesindeki Oranien Meydanı'nda toplandı.

Yürüyüş başladıktan sonra göstericilerin sayısının arttığı görülen eylemde, göstericiler "Ateşkes", "Biz Filistin'i unutmayacağız", " Gazze'ye Özgürlük", "Soykırım" yazılı dövizler ile Filistin bayraklarını taşıdı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylemde göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Çocuk katili İsrail", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail bombalıyor, Almanya finanse ediyor" sloganları attı.

Göstericilerin Alman hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdiği eyleme, 10 bin kişinin katıldığı ifade edildi.

Gösteriye katılan "Orta Doğu'da Adil Bir Barış için Yahudi Sesi" derneğinden Udi Raz, AA muhabirine, "Bir Yahudi ve İsrailli olarak, İsrail'in Gazze halkına yönelik işlediğine tanık olduğumuz suçlara karşı sorumluluğum var. Aynı bölgeden gelen bir kişi olarak bu suçlara karşı sesimi yükseltmek benim için önemli." dedi.

Alman hükümetine tepki gösteren Raz, "Alman hükümeti sadece bu düşünceme değil, aynı zamanda demokrasiye ve haftalardır sokaklarda sesini duyurmaya çalışan insanların ve bizim sivil haklarımıza da karşı. Bu olamaz. Biz burada demokratik bir ülkede değiliz. Biz Almanya'dayız." şeklinde konuştu.

Gösteriye katılan ve soy ismini vermek istemeyen Lili de Filistin'in de İsrail gibi var olma hakkına sahip olduğunu belirterek "Orada siviller ölüyor ve bütün dünyanın 'bunu böyle devam etmesini' söylemesi olamaz. Orada kadınların ve çocukların ölmesi tam bir felakettir. Filistin'de, özellikle Gazze'de olanların çoğu sivillerdir ve erkekler de ölmeyi hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

Hamburg kentinde ise "izinsiz" Filistin ile dayanışma gösterisi yapıldı.

Hamburg Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada çok sayıda kişinin St. Georg semtinde bir araya gelerek Filistin bayrakları açtığı ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attığı belirtilerek, polisin izinsiz gösteriyi sonlandırdığı kaydedildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Münih'te de Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'yi saldırılarına karşı çıkmak için düzenlenen gösteriye, 7 bin kişinin katıldığı aktarıldı.