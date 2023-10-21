Almanya'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisine katıldı

Almanya'nın çeşitli kentlerinde Filistin ile dayanışma için düzenlenen gösteri ve yürüyüşlere binlerce kişi katıldı. Berlin, Düsseldorf, Köln, Münster, Bielefeld gibi şehirlerde düzenlenen gösterilerde Filistin'e destek mesajları verildi.

Almanya'nın çeşitli kentlerinde Filistin ile dayanışma için düzenlenen gösteri ve yürüyüşlere binlerce kişi katıldı.

Başkent Berlin'de yaklaşık 6 bin kişi, "Küresel Baskıya Karşı Sömürgecilikten Kurtulun" temasıyla düzenlenen gösteride, Oranienplatz'tan, Herrmannplatz Meydanı'na kadar yürüdü.

Şiddet içeren ve İsrail karşıtı açıklamalar yapıldığı gerekçesiyle polis yürüyüşü zaman zaman durdurarak Arapça anonslarla uyarıda bulundu.

Polis, yürüyüşün olaysız bir şekilde sona erdiğini bildirdi.

Berlin'de ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bir zamanlar havalimanı olarak kullanılan Tempelhof meydanında toplanan yaklaşık 1500 kişi gıyabi cenaze namazının ardından hayatını kaybedenler için toplu dua etti.

Düsseldorf'ta da yaklaşık 7 bin 500 kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

"Filistin'de barış, adalet, insanlık onuru için", "Gazze'de savaşa, şiddete ve saldırganlığa karşı" yazılı pankartlar açan göstericiler, Filistin bayrakları sallayarak ana tren garından eyalet meclisine kadar yürüdü.

Düsseldorf'un yanı sıra Köln, Münster, Bielefeld ve diğer şehirlerde de Filistin ile dayanışma için gösteri ve yürüyüşler düzenlendi.

Gösteriler olaysız sona erdi.