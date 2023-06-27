Almanya'da ayrımcılık şikayetleri yüzde 14 arttı

Almanya'da 2022'de ayrımcılığa uğradığını belirterek şikayette bulunanların sayısı, 2021 yılına kıyasla yüzde 14 artarak 8 bin 827'ye yükseldi.

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Ferda Ataman, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, 2022 ayrımcılık raporunu açıkladı.

Ataman, Avrupa'daki birçok ülkede insanların eşit muamele görmelerine ilişkin yasaların bulunduğuna işaret ederek, Almanya'daki Eşit Muamele Yasası'na (AGG) göre yaş, engellilik, cinsiyet, cinsel yönelim, din, dünya görüşü, ırk ve Yahudi düşmanlığı gibi sebeplerinden dolayı yapılan ayrımcılığın yasak olduğunu anlattı.

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi olarak ayrımcılığa uğrayanların şikayetlerini alıp danışmalık hizmeti verdiklerini aktaran Ataman, "Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesine hiç bu kadar çok insan geçen yıl olduğu kadar müracaatta bulunmadı." dedi.

2022'de 8 bin 827 şikayette bulunulduğu bilgisini paylaşan Ataman, "Buna göre şikayetler bir yıl öncesine (2021) göre yüzde 14, 2019 göre iki katından fazla arttı." diye konuştu.

Ataman, en fazla şikayeti yüzde 43 ile ırkçı ayrımcılık yapıldığına ilişkin şikayetlerde aldıklarını ifade etti.

Şikayetlerin yüzde 27'sinin ile engellilerle, yüzde 21'ninin cinsiyet, yüzde 10'nun yaş, yüzde 6'sının din ve dünya görüşüyle ilgili yapılan ayrımcılık olduğunu aktaran Ataman, en fazla şikayetin "hizmete erişimde" ve "iş hayatı" alanından geldiğini belirtti.

Ataman, devlet dairelerinde, okulda, yargıda veya polis teşkilatında yapılan ayrımcılık konusunda da çok sayıda şikayet aldıklarını ancak bunların AGG kapsamına girmediğini vurgulayarak, "Bu kabul edilmez ve devlete olan güveni zayıflatıyor. Bundan dolayı AGG'nin reform edilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Milyonlarca insan ayrımcılığa maruz kalıyor"

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesine yapılan şikayetlerin buzdağının görünen ucu olduğunu ve bunların ülkedeki ayrımcılığın tamamını yansıtmadığına dikkati çeken Ataman, " Almanya'da milyonlarca insanın ayrımcılığa maruz kaldığını araştırmalardan biliyoruz." dedi.

Ataman, engelli insanların gündelik hayatın dışına itilmesinin ve iş hayatından uzak tutulmasının, Türk veya Arap soyadı taşıyanların konut aramalarında başarısız kalmalarının ve 50 yaş üstü insanların yaşlarından dolayı iş bulamamalarının "normal" olmaması gerektiğini vurguladı.

Ülkede daha fazla insanın ayrımcılığa maruz kaldığını aktaran Ataman, "Rakamlar bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Üstesinden gelebileceğimizden fazla şikayetler aldık." diye konuştu.

Geçen yıl Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı olarak atanan Ataman, ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin danışmalık merkezlerinin sayısının artırılmasını, insanların ayrımcılıkla mücadelede konusunda daha fazla bilgilendirilmesini ve AGG'nin yenilenmesini hedeflediğini de kaydetti.

AfD'li adayın seçilmesi

Ataman, Almanya'da pazar günü Sonneberg'de yapılan seçimde aşırı sağcı popülist İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin adayının seçilmesini, "Federal Almanya tarihinde gelinen en dip nokta" olarak gördüğünü aktardı.

Başkan Ataman, "Ayrımcılıkla mücadele görevlisi olarak kendimi Almanya'da ayrımcılığa maruz kalanların herkesin avukatı olarak görüyorum. Pek çok insan Almanya'daki geleceklerinden korkuyor ve endişeleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ataman, siyasetçilerden, aşırı sağcılara oy verenlerin değil söz konusu endişeler ve korkular taşıyanlara kulak vermelerini istedi.

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesinin raporundan

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesinin raporuna göre, 2022'de daireye 8 bin 827 şikayet yapıldı. Bu sayı, 2019'da 4 bin 247, 2020'de 7 bin 932, 2021'de 7 bin 750 oldu.

Eşit Muamele Yasası kapsamında geçen yıl değerlendirilen 6 bin 627 şikayetin 2 bin 882'sinin etnik köken, 1815'inin engellilik, 1395'inin cinsiyet, 650'sinin yaş, 435'inin dini inanç ve dünya görüşü nedeniyle ayrımcılığa uğradığı yer aldı.

Ayrımcılık şikayetlerinin yüzde 27'si iş piyasasında yaşanan konularla ilgili yapılırken bunu, yüzde 20 ile "hizmet ve ürünlere erişim", yüzde 7 ile eğitim, yüzde 5 ile konut, yüzde 4 ile sağlık ve bakım, yüzde 3 medya, internet ve basın alanındaki şikayetler izledi.

Federal Ayrımcılık Mücadele Dairesine 1039 şikayet devlet dairelerinde, 336 şikayet de polis ve yargı alanda yaşanan ayrımcılıkla ilgili ulaştı. Ancak bu şikayetler AGG kapsamında değerlendirilmedi.