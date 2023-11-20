Almanya'da aşırı sağcı terörist tutuklandı

Almanya'nın Hessen eyaletinde 18 yaşındaki aşırı sağcının devleti tehlikeye atacak bir saldırı hazırlığı içinde olduğu suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Almanya'nın Hessen eyaletinde 18 yaşındaki aşırı sağcının devleti tehlikeye atacak bir saldırı hazırlığı içinde olduğu suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Hessen Eyalet Kriminal Dairesince yapılan açıklamada, Limburg-Weilburg bölgesinde yaşayan 18 yaşındaki kişinin "devleti tehlikeye atacak ciddi bir şiddet eylemi hazırlığı içinde olmak ve silah yasasını ihlal emekle suçlandığı" belirtildi.

Frankfurt'taki yerel mahkemece 16 Kasım'da çıkarılan tutuklama kararı kapsamında zanlının tutuklandığı ifade edilen açıklamada, 18 yaşındaki gencin internet üzerinden siyasi hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla çok sayıda insanı öldürme tehdidinde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, zanlının "katı şiddet yanlısı, Yahudi karşıtı ve aşırı sağcı bir tutuma sahip olduğu" belirtildi.

Polisin elde edilen bulgular kapsamında 15 Kasım'da zanlının evinde arama yaptığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bu aramalarda bilgisayar ve cep telefonları gibi dijital malzemelerin yanı sıra silah ve mermilere el konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, el konulan malzeme üzerinde yapılan incelemelerin devam ettiği, ancak ilk incelemelerin zanlının suç işleyeceği şüphesini pekiştirdiği kaydedildi.