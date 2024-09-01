Almanya'da aşırı sağcı parti AfD birinci parti oldu

Almanya'nın göçmen karşıtı aşırı sağcı partisi Almanya için Alternatif (AfD), ülkenin doğusundaki Thüringen eyaletinde yapılan seçimde, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 30,5’ini alarak birinci parti oldu.

Kamu yayıncısı ARD için yapılan sandık çıkış anketine göre AfD, en yakın rakibi muhafazakar CDU’ya altı puan fark attı.

Bu sonucun onaylanması halinde aşırı sağ, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez eyalet seçimlerinde birinci parti olacak. Ancak AfD’nin Thüringen'de hükümet kurması pek mümkün görünmüyor.

ARD'nin sandık çıkış anketine göre, 88 sandalyeli Thüringen eyalet parlamentosunda AfD 30, CDU ise 24 sandalye alıyor. Başbakan Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi (SPD) sadece yedi sandalye alıyorken, Yeşiller ve liberal FDP ise hiç sandalye kazanamayacak.

Doğudaki Saksonya ve Thüringen’de beş milyon kişi eyalet parlamentosu için Pazar günü oy kullandı. AfD, Saksonya'daki seçimlerde ise çok az bir farkla CDU'nun gerisinde kaldı.

ARD'nin sandık çıkış anketine göre Saksonya'da CDU yüzde 31,5, AfD ise yüzde 30 oy aldı. İki parti de ulusal hükümeti yöneten üç partinin yine açık ara önünde yer aldı.

AfD'nin Thüringen'deki liste başı adayı Björn Höcke Almanya'da oldukça tartışmalı bir isim. Eski bir tarih öğretmeni olan Höcke Nazi sloganı kullandığı için para cezasına çarptırılmıştı.

'Diğer tüm partilerle konuşmaya hazırız'

AfD'nin eş genel başkanı Tino Chrupalla, Thüringen'deki eyalet seçimlerinin sonucunu hükümet kurmak için “açık bir yetki” aldıklarını söyledi.

DW'nin aktardığına göre, kamu yayıncısı ZDF'ye konuşan Chrupalla, “Thüringen'de açık ara öndeyiz. Hükümet kurmak için de açık bir yetkimiz var” dedi.

Chrupalla partisinin diğer tüm partilerle konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

Her iki eyaletteki seçimlerde de ülkenin göçmen politikaları önemli rol oynadı.

Thüringen eyaletinin başkenti Erfurt'ta BBC'ye konuşan Michael isimli AfD seçmeni, “Politikacılar özellikle göç ve yabancılar konusunda çok söz verdi. Ama hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Bu partilerden sadece vaatler geldi. Şimdi benim partim var. Ve kararımın arkasındayım" dedi.