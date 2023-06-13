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Almanya'da aşırı sağcı AfD partisi ikinci parti konumuna yükseldi

Almanya'da aşırı sağcı AfD partisi ikinci parti konumuna yükseldi

Dünya Haberleri

Almanya'da yapılan ankete göre, Alternatif (AfD) partisi yüzde 19 oy oranıyla ikinci parti konumuna yükseldi. CDU-CSU yüzde 29, SPD yüzde 18, Yeşiller Partisi yüzde 14, FDP yüzde 7 oy oranına sahip. Sol Parti'nin oy oranı ise yüzde 4 olarak tespit edildi.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi anketlerde yükselişini sürdürürken ülkede ikinci parti konumuna çıktı.

Alman RTL televizyonunun Forsa Enstitüsüne yaptırdığı; 2 bin 500 kişinin katıldığı ankete göre, AfD yüzde 19'la Almanya'da ikinci en çok oy oranına sahip parti oldu.

Ankete göre, ana muhalefette bulunan Hristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU-CSU) yüzde 29, koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 18, Yeşiller Partisi yüzde 14, Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 7 oy oranına sahip.

Muhalefette bulunan Sol Partinin oy oranı ise yüzde 4 olarak tespit edildi.

Bir başka kamuoyu araştırma şirketi olan Insa'nın anketine göre de AfD'nin oy oranı yüzde 19,5 oldu.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Dünya

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