Almanya'da aşırı sağcı AfD partisi ikinci parti konumuna yükseldi

Almanya'da yapılan ankete göre, Alternatif (AfD) partisi yüzde 19 oy oranıyla ikinci parti konumuna yükseldi. CDU-CSU yüzde 29, SPD yüzde 18, Yeşiller Partisi yüzde 14, FDP yüzde 7 oy oranına sahip. Sol Parti'nin oy oranı ise yüzde 4 olarak tespit edildi.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi anketlerde yükselişini sürdürürken ülkede ikinci parti konumuna çıktı.

Alman RTL televizyonunun Forsa Enstitüsüne yaptırdığı; 2 bin 500 kişinin katıldığı ankete göre, AfD yüzde 19'la Almanya'da ikinci en çok oy oranına sahip parti oldu.

Ankete göre, ana muhalefette bulunan Hristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU-CSU) yüzde 29, koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 18, Yeşiller Partisi yüzde 14, Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 7 oy oranına sahip.

Muhalefette bulunan Sol Partinin oy oranı ise yüzde 4 olarak tespit edildi.

Bir başka kamuoyu araştırma şirketi olan Insa'nın anketine göre de AfD'nin oy oranı yüzde 19,5 oldu.