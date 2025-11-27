Haberler

Almanya'da Aile İçi Katliam: 4 Ölüm, 1 İntihar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Reutlingen kentinde 63 yaşındaki bir adam, dört aile üyesini öldürdükten sonra intihar etti. Olay, bir bakım görevlisinin evde bir kadını ölü bulmasıyla başladı. Soruşturma, aile içi cinayet şüphesini güçlendirdi.

Haber: İlhan Baba

(STUTTGART) – Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Reutlingen kentinde bir bakım görevlisinin sabah saatlerinde bir kadını evinde ölü bulmasıyla başlayan olay, kısa sürede çok daha geniş bir vahşetin ortaya çıkmasına yol açtı. Polis ve Tübingen Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 63 yaşındaki adam, dört aile üyesini öldürdü, ardından intihar etti.

Almanya'nın Reutlingen kentinde, 63 yaşındaki bir adamın dört aile üyesini öldürdükten sonra intihar ettiği şüphesi üzerine başlatılan soruşturma, üç farklı noktada beş cesedin bulunmasıyla aile içi katliam şüphesini güçlendirdi.

Tübingen Savcılığı ve Reutlingen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Baden-Württemberg eyaletine bağlı Reutlingen kentinde, bir kişi, 4 aile üyesini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Açıklamada, 63 yaşındaki adamın, ilk önce farklı bölgede yaşayan 60 yaşındaki kız kardeşini, daha sonra ise aile işletmesinde çalışan 27 ve 29 yaşlarındaki oğullarını öldürdüğü, son olarak da evine dönerek 57 yaşındaki eşini katlettiği, ardından intihar ettiği belirtildi.

İlk cinayet, kız kardeş

Polis ekiplerinin çalışmasına göre, bakıcısının ihbari üzerine ilk olarak Reutlingen'deki bir apartman dairesinde 60 yaşındaki şüphelinin kız kardeşi ölü bulundu. Polis, kadının aldığı yaraların bir cinayete işaret ettiğini belirtti.

Soruşturmayı genişleten ekipler aynı gün akşam saatlerinde şüphelinin Pfullingen'de bulunan evine operasyon düzenledi. Evde, şüpheli ile 57 yaşındaki eşinin cansız bedenleri bulundu. Her iki kişinin de ateşli silahla vurulduğu tespit edildi. Olay yerinde bulunan silahların cinayetlerde kullanıldığı değerlendiriliyor. Polis ekipleri daha sonra zanlının St. Johann'daki iş yerine gitti. Burada, ailenin 27 ve 29 yaşındaki iki oğlunun da vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Lisanslı avcı çıktı

63 yaşındaki adamın lisanslı bir avcı olduğu açıklandı. Olay yerinden elde edilen silahların yasal olup olmadığının incelendiği bildirildi. Yetkililer, elde edilen bulguların olayın aile içi cinayet olduğunu gösterdiğini, dışarıdan bir saldırgan ihtimalinin bulunmadığını açıkladı. Polis ve savcılık, olayın tam olarak nasıl geliştiği ve arkasındaki nedenlerin ortaya çıkarılması için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: ANKA / Dünya
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Hong Kong'daki dev sitede çıkan yangında ölü sayısı 55'e yükseldi

Bu resmen felaket! Ölü sayısı neredeyse her saat katlanıyor
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.