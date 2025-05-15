Almanya'da AfD'ye Yönelik Yasaklama Taleplerine Temkinli Yaklaşım

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya'da Almanya için Alternatif Partisi (AfD)'ne yönelik yasaklama talepleri giderek artarken, Başbakan Friedrich Merz bu çağrılara temkinli yaklaşıyor. CDU Genel Başkanı Merz, die Zeit gazetesine verdiği röportajda, bu konuda "çok şüpheci" olduğunu ifade etti.

"Bir partinin özgürlükçü-demokratik temel düzene karşı 'agresif ve mücadeleci' şekilde hareket ettiğinin kanıtlanması gerekir. Bu ispat yükümlülüğü tamamen devlete aittir" diyen Merz, yasaklama sürecinin hukuki değil, siyasi bir araç gibi kullanılmasından endişe duyduğunu belirtti.

Merz, "Ben her zaman, Bundestag'ın merkezinden böyle bir yasaklama sürecine gidilmesine içten içe karşı oldum. Bu bana fazla siyasi rakipleri saf dışı bırakma girişimi gibi geliyor" şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar, özellikle AfD'nin bazı eyaletlerde iç istihbarat tarafından aşırı sağcı olarak izlenmeye başlanmasının ardından gündeme gelen kapatma tartışmalarına yanıt olarak değerlendiriliyor.