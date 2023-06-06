Almanya'da 30 yıl önceki yangın davasında bir kişi tutuklandı

Almanya'da otuz yıl önce Saarlois'te bir sığınmacı yurdunda çıkan yangında bir kişiyi öldürmeye ve 20 kişiyi öldürmeye teşebbüse yardım ettiği şüphesiyle bir Alman'ın tutuklandığı bildirildi.

Almanya'da otuz yıl önce Saarlois'te bir sığınmacı yurdunda çıkan yangında bir kişiyi öldürmeye ve 20 kişiyi öldürmeye teşebbüse yardım ettiği şüphesiyle bir Alman'ın tutuklandığı bildirildi.

Karlsruhe'deki federal savcılığın 54 yaşındaki Alman'ı, cinayete yardım ve yataklıkla ve cinayete teşebbüsle suçladığı belirtildi.

Neonazi ve ırkçı düşüncelere sahip olduğu öne sürülen söz konusu kişinin ayrıca, davanın ana faili olduğu iddia edilen aşırı sağcı Peter S'yi etkilediği ve cesaretlendirdiği öne sürüldü.

Savcılar şüphelinin saldırıdan önceki gece Fransa sınırı yakınlarındaki Saarlouis'de aşırı sağcı radikallerle buluştuğunu ve Almanya'nın doğusundaki göçmen barınaklarına yönelik ırkçı motifli saldırıyı planlayanlar arasında olduğunu iddia etti.

19 Eylül 1991'deki eylemde sığınmacı yurdunun çatı katında çıkan yangın sonucu Ganalı 27 yaşındaki Samuel Kofi Yeboah ölmüş, pencereden atlayan iki kişi yaralanmıştı.