Almanya, çifte vatandaşlık yasasında değişiklik yapacak

Almanya'da göç ve vatandaşlık yasalarında değişiklik yapılması planlanıyor. Yeşiller Partisi milletvekili Canan Bayram, çifte vatandaşlık olanağı sağlayacak yasayı yakında çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Almanya'da uzun süredir yaşayan göçmen kökenlilerin, Alman vatandaşlığına geçmek için mevcut yasanın katı düzenlemeleri nedeniyle tereddüt yaşadığı belirtiliyor.

Almanya, göç ve vatandaşlık yasalarında değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

Koalisyon hükümetinin ortağı Yeşiller Partisinin milletvekili Canan Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'daki Türklerin uzun zamandır beklediği çifte vatandaşlık olanağı sağlayacak yasayı yakında çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bayram, "Benim umudum var, çok güzel bir yasa hazırlandı. Çoğu insanımızın hayatlarını kolaylaştıracağız. Ben bunu gerçekten, avukat olarak da görüyorum. Bu çifte vatandaşlıktan yararlanılamaması insanların hayatında sorun yaratıyor." dedi.

Mevcut yasanın ayrımcı uygulamasının uzun yıllardır tepki topladığını, hatta bu düzenlemenin özellikle Türklere karşı ayrımcılık içerdiğini anlatan Bayram, şöyle devam etti:

"(Çifte vatandaşlık) Avrupa Birliği'nden gelen herkes için mümkün, Amerikalı olduğunuzda ya da başka ülkenin vatandaşı olduğunuzda mümkün. Yani halihazırdaki yasa yetersiz kalıyordu. Bazı insanlara ise imkan vermiyordu. Ama vaktinde bu Türkengesetz (Türkler için yasa) olarak geçiyordu. Bu aslında Türkleri dışlayan bir yasaydı, biz onu bitiriyoruz artık, değiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Göç konularında uzman olan Almanya Uyum Vakfı (Deutschlandstiftung Integration) direktörü Mikolaj Ciechanowicz de göç ve vatandaşlık yasalarında reformun gecikmiş ama çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Almanya'da çok uzun süredir yaşayan, hatta bu ülkede doğup büyüyen çok sayıda göçmen kökenlinin, geldikleri ülkenin vatandaşlığını kaybetmemek için bugüne kadar Alman vatandaşlığına geçmediğini hatırlatan Ciechanowicz, yeni yasal düzenlemeyle bu yükün ortadan kaldırılacağını söyledi.

Alman vatandaşlığının, göçmenlerde Almanya'ya ait olma duygusunu güçlendireceğini, göçmen kökenlilerin çok daha başarılı olmasını beraberinde getireceğini dile getiren Ciechanowicz, entegrasyon kavramının mecburi uyum gibi anlaşılmaması için katılım kavramının toplumun göçmenleri kucaklaması anlamında kullanılmasından yana olduğuna işaret etti.

Ciechanowicz, "Göçmenlerin daha güçlü bir şekilde toplumsal hayatta yer alması tabii ki siyasete katılımını beraberinde getirecektir. Tüm bu konular bu reform kapsamında yer alıyor." diye konuştu.

Mikolaj Ciechanowicz, Almanya'nın nitelikli iş gücü konusunda çok ciddi bir açığı bulunduğunu anımsatarak, göç ve vatandaşlık yasasının daha çağdaş hale getirilmesinin bu açıdan da büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Alman uzman, "Bu konu Almanya açısından yaşamsal önem taşıyor, hedefler doğrultusunda göçün mümkün olduğunca kolaylaştırılması gerekiyor. Hükümetin göç yasasında, vatandaşlık yasasında reformları da kapsamda. Herkes Almanya'nın nitelikli iş gücü açığının farkında. Bu da refahımız ve geleceğimiz, hedeflerimiz doğrultusunda kontrollü bir şekilde göçü yönetmemize bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet gelecek haftalarda Bakanlar Kurulu'na getirmeyi planlıyor

Başbakan Olaf Scholz liderliğinde Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve liberal Hür Demokrat Partiden oluşan koalisyon hükümeti, yeni vatandaşlık yasasını gelecek haftalar içinde Bakanlar Kurulu'na getirmeyi ve ardından onay için Federal Meclis'e sevk etmeyi planlıyor.

84 milyon nüfusa sahip Almanya'da en az 9 milyon yabancı ülke vatandaşı, uzun yıllardır ülkede yaşamalarına rağmen Alman vatandaşlığına sahip değil.

Almanya'nın vatandaşlığa geçiş konusundaki katı düzenlemeleri, uzun süren bürokratik işlemler, bunun en önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor.

Almanya'da yaşayan 3 milyondan fazla Türk vatandaşının önemli bir kısmı da mevcut yasanın Alman vatandaşlığına geçiş için Türk vatandaşlığından çıkmayı gerektirmesi nedeniyle bu adımı atmak istemiyordu.