Almanya Birliği Günü Hamburg'da kutlandı

Almanya Demokratik Cumhuriyeti (Doğu Almanya) ile Federal Almanya Cumhuriyeti'nin (Batı Almanya) birleşmesinin 33. yıl dönümü Hamburg'da kutlandı. Kutlamalar kapsamında, Almanya'nın 16 eyaleti ve ülke kurumları tanıtıldı.

Almanya Demokratik Cumhuriyeti (Doğu Almanya ) ile Federal Almanya Cumhuriyeti'nin ( Batı Almanya ) birleşmesinin 33. yıl dönümü kutlandı.

Her yıl 3 Ekim'de farklı eyaletlerde düzenlenen Alman Birliği Günü'nün merkezi kutlaması, "Ufukları açmak" sloganıyla bu yıl Hamburg eyaletinde yapıldı.

Şehir merkezinde binlerce kişinin katıldığı kutlamalar kapsamında, 16 eyaletin ve ülke kurumlarının tanıtıldığı stantlar kurulurken Elbfilarmoni'de yapılan resmi törene Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz, Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas ve diğer kurumların temsilcileri katıldı.

Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi'nin dönem başkanı olan Hamburg Eyaleti Başbakanı Peter Tschentscher, yaptığı konuşmada, kriz dönemlerinde toplumda dayanışma duygusunun önemli olduğuna işaret ederek "Şimdi popülizm ve kutuplaşma değil, toplumsal dayanışma ve işbirliği zamanıdır." dedi.

Tschentscher, barış, demokrasi ve insan hakları için çaba harcayan güçlü bir Avrupa'da güçlü ve demokratik Almanya'nın sorumluk alabileceğini belirtti.

Çalkantılı ve kriz dönemlerinde "yeni fırsatların görülebileceğini, yeni yolların gidilebileceğini ve ufukların açılabileceğini" ifade eden Tschentscher, bunun için değişime hazır olma ve geleceğe güvenin gerekli olduğunu kaydetti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Stephan Harbarth da devletin kurumlarının daha verimli hale getirilmesi çağrısında bulunarak "Almanya'da birçok şey iyi, bazı şeyler mükemmel ancak gelecekte başarılı olmak için bazı şeylerin daha da iyileştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Harbarth, devletin aldığı kararların ve bunların uygulanma hızının, gerçek değişme hızına giderek daha az ayak uydurduğunu söyleyerek devletin her düzeyde daha iyi, daha hızlı ve özellikle daha çözüm odaklı olması gerektiğini dile getirdi.

Devletin zirvesi ve davetliler, Elbfilarmoni'de yapılan resmi tören öncesinde Hamburg'daki Michel Kilisesi'ndeki törende bir araya geldi.

3 Ekim 2024'te Almanya Birliği Günü'nün merkezi kutlaması, 1 Kasım'dan itibaren Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi'nin Dönem Başkanlığını Mecklenburg Vorpommern Eyaleti Başbakanı Manuela Schwesig'in üstlenmesiyle, eyaletin başkenti Schwerin'de düzenlenecek.

Doğu ve Batı Almanya birleşme süreci

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşı kaybeden Almanya 1949 yılında ikiye bölündü.

Demokratik Almanya Cumhuriyeti (Doğu Almanya) ve Federal Almanya Cumhuriyeti (Batı Almanya) olarak iki ülke kuruldu.

13 Ağustos 1961'de Berlin'de yapımına başlanan 46 kilometre uzunluğundaki duvar ile Doğu Almanya'da yaşayanların Batı'ya geçmeleri önlenmek istendi. Bu bölünmüşlük 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından sona erdi.

Doğu Almanya'da 18 Mart 1990'da yapılan ilk serbest seçimlerden sonra Doğu ve Batı Almanya arasındaki görüşmeler "Birleşme Anlaşması" ile sonuçlandı.

3 Ekim 1990'da Doğu ve Batı Almanya'nın yeniden birleşme sürecinin resmen tamamlanması dolayısıyla her yıl 3 Ekim'de Alman Birliği Günü kutlanıyor. ???????