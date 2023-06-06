Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'daki HES bombalamasını Rusya'ya bağladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'daki Kahovka HES bombalamasına ilişkin Rusya'yı eleştirdi ve Ukrayna'yı destekleyeceklerini belirtti. Ayrıca AB'nin düzensiz göçle ilgili yeni eylem planına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'daki Kahovka HES bombalamasına ilişkin, *Bu aynı zamanda Ukrayna'da Rus askerleri tarafından işlendiğini gördüğümüz pek çok suçun parçası olan bir şey." dedi.

WDR televizyonunun Avrupa Forumu etkinliğine katılan Scholz, Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin (HES) bombalanması konusunda Rusya'yı eleştirdi.

Rusya'yı giderek daha fazla sivil hedeflere saldırmakla suçlayan Scholz, Rus güçlerinin kasabalara, köylere, hastanelere, okullara ve altyapıya da saldırdığını söyledi.

Başbakan Scholz, "Bu aynı zamanda Ukrayna'da Rus askerleri tarafından işlendiğini gördüğümüz pek çok suçun parçası olan bir şey. Dolayısıyla bu yeni bir boyutu olan ama (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in tarzına uyan bir şey." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'yı mali ve askeri olarak ve aynı zamanda silah sevkiyatıyla desteklemelerinin önemli olduğunu ifade eden Scholz, gerekli olduğu sürece Ukrayna'ya destek olmaya devam edeceklerini yineledi.

AB'den düzensiz göçle ilgili yeni eylem planı

AB'den düzensiz göçle ilgili yeni eylem planına ilişkin soruyu da yanıtlayan Scholz, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanların yaklaşık yüzde 80'inin daha önce hiçbir yerde kayıt altına alınmamış olduğunu, bunun da Almanya'nın sanki Akdeniz'de geniş bir kıyı şeridi olduğu izlenimini verdiğini belirtti.

Pek çok kişinin doğrudan Akdeniz'den Almanya'ya geldiğini kaydeden Scholz, şöyle konuştu:

"Göç meselesinde dayanışma temelli bir yaklaşımın parçası olmamız gerektiği konusunda çok net olmamız gerekiyor. Dış sınırlarımızdaki ülkeleri yalnız bırakmamalıyız. Avrupa sınırlarını geçen herkesin kimlik tespiti ve kayıt altına alınmasını teşvik etmeli ve ardından sığınma prosedürlerinin uygulanmasına izin vermeliyiz. Ancak aynı zamanda, dış sınırlardaki ülkelerin bunu yapması gerektiğini söylediğimizde, bunun arkasına bir dayanışma sistemi de koymalıyız. Bu da (sığınmacıların) hepsinin orada kalmak zorunda olmadığı, ancak bizim de katkıda bulunmamız gerektiği anlamına geliyor."

Bir sınırdan çok sayıda mülteci geçtiğinde bunun her zaman diğerlerinin sorunu olduğunu düşünenlerin yanıldıklarını dile getiren Scholz, "2014-15'teki büyük göç hareketinden yıllar önce de çok sayıda mülteci göç ediyordu. İspanya, İtalya ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geldiklerinde, Orta Avrupa'daki pek çok kişi bunun kendi sorunları olduğunu söyledi. Balkan rotası üzerinden gelip Avusturya, Almanya, Hollanda ve İskandinav ülkelerine vardıklarında, herkes bunun kendi sorunları olduğunu söyledi." diye konuştu.

Olaf Scholz, sözlerini, "Putin'in oyunu sonucunda pek çok mülteci Belarus, Polonya veya Baltık Ülkeleri üzerinden Avrupa'ya gelmeye çalıştığında, bazıları biraz mesafeli davrandı. İnanıyorum tüm bunlar bize sadece dayanışma içinde hareket etmemiz gerektiğini ve daha sonra işlerin nasıl yapılabileceği konusunda pragmatik bir şekilde müzakere edebileceğimizi öğretiyor." diye tamamladı.

Yeni eylem planları, 8-9 Haziran'da AB ülkelerinin içişleri bakanlarının yapacağı toplantıda ele alınacak.