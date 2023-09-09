Almanya Başbakanı Scholz, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu telefonda görüştü. Görüşmede, gergin durum ve insani yardım konuları ele alındı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan- Azerbaycan sınırındaki durumu telefonda görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan açıklamaya göre, Scholz ve Paşinyan arasındaki telefon görüşmesinde, Ermenistan- Azerbaycan sınır bölgesindeki gergin durum üzerinde duruldu.

Başbakan Scholz'un son haftalarda giderek artan gerilimden, özellikle de askeri birliklerin konuşlandırılmasından duyduğu derin endişeyi dile getirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alman hükümeti, her türlü askeri gerilimin tırmandırılmasından kaçınılması yönünde güçlü bir çağrıda bulunuyor. Öncelikle şimdi gerekli olan Laçin koridorunun açılması da dahil olmak üzere Karabağ'daki insanlara insani yardım sağlanması konusunda hızlı bir uzlaşmaya varılmasıdır."

???????Açıklamada, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilafın ancak diplomatik yollarla çözülebileceği, herkesin gecikmeden bu hedef doğrultusunda yapıcı bir şekilde çalışması çağrısına bulunuldu.