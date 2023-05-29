Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti
Dünya Haberleri
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı için tebrik etti, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı için tebrik etti, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini söyledi.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Dünya