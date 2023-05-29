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Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

Dünya Haberleri

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı için tebrik etti, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı için tebrik etti, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Olaf Scholz Türkiye Almanya Dünya Haberler

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