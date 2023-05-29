Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı için tebrik etti, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini söyledi.