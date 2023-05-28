Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Başbakan Scholz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Almanya ve Türkiye yakın ortaklar ve müttefiklerdir, aynı zamanda güçlü sosyal ve ekonomik bağlara sahibiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı kutluyorum. Şimdi ortak meselelerimizi yeni bir ivmeyle ilerletmek istiyoruz.' ifadelerini kullandı.