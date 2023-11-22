Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmada öngörülen esir takasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de uzlaşmadan memnuniyet duyduklarını ifade etti. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise uzlaşmayı desteklediklerini ve tarafları uzlaşmaya riayet etmeye davet ettiklerini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Diğer Liderlerden İsrail-Hamas Uzlaşmasına Destek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmada öngörülen esir takasını memnuniyetle karşıladı.

Olaf Scholz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bazı rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşma iyi bir haber." ifadesini kullandı.

İsrail hükümetinin doğru olanı yaptığı belirten Scholz, bu uzlaşıya destek olan tüm hükümetlere teşekkür etti.

Scholz paylaşımında, "Bu anlaşmanın başarıyla uygulanması için onları diplomatik olarak desteklemeye devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de parlamentoda yaptığı konuşmada, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bunun, Yunanistan diplomasisinin arzuladığı bir gelişme olduğunu belirten Miçotakis, "Krizin giderilmesi için daha yapılacak çok şey var. Hükümet tüm taraflarla görüşmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de yaptığı yazılı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

"Hamas tarafından rehin alınanların serbest bırakılmasını garanti eden anlaşmayı büyük bir rahatlamayla karşılıyorum. Gazze'de fazlasıyla ihtiyaç duyulan insani araya da olanak sağlayacak bir anlaşma. Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Ortadoğu'da kalıcı barışın sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz."

İngiltere

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da parlamentoda düzenlenen Başbakana Sorular oturumunda, konuya ilişkin değerlendirme yaparak, uzlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Ülkesinin çatışmalara insani ara verme fikrini uzun süredir desteklediğini anımsatan Sunak, bunun esirlerin salıverilmesi ve Gazze'deki insani krizin giderilmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Sunak, tarafları uzlaşmaya riayet etmeye davet ederken, "Katar'a bu konuda oynadığı önemli rol için teşekkür ederim. ABD ve İsrail'le esirlerin kurtarılması ve bu geçici duraklamada Gazzelilere gerekli olan ihtiyaç malzemelerinin en yüksek seviyede ulaştırılmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Ateşkes yerine çatışmalara verilecek geçici insani aralardan yana tutumunu yineleyen Sunak, ateşkesin "Hamas'ı güçlendirmekten başka bir işe yaramayacağını" belirterek, şunları söyledi:

"Orta Doğu'da barış sürecine ilişkin tutumumuz çok açık. Huzur ve güven içinde bir İsrail'in, egemen bir Filistin'le yan yana olmasını destekliyoruz. Filistin yönetiminin güçlendirilmesi ve iki devletli çözüm çabalarının yeniden canlandırılması konusunda netiz. Uzun süredir devam eden tutumumuz ise Filistin devletini, barışın çıkarlarına en iyi şekilde hizmet ettiği zaman tanıyacağımız yönündedir."