Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki siyasi, askeri ve insani durum hakkında bilgi alışverişi yapıldı ve Almanya'nın Ukrayna'ya desteğinin süreceği vurgulandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan açıklamaya göre, Scholz, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki siyasi, askeri ve insani durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Zelenskiy, görüşmede Ukrayna'nın sivil enerji altyapısı da dahil olmak üzere son Rus saldırılarının etkileri hakkında bilgi verdi ve Alman hükümetine, özellikle Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek üzere verdiği askeri destek için teşekkür etti.

Başbakan Scholz de Rusya'nın devam eden saldırganlığı karşısında Almanya'nın Ukrayna ile sürekli ve sarsılmaz dayanışmasını bir kez daha teyit etti, Almanya'nın Avrupalı ve uluslararası ortaklarıyla yakın koordinasyon içerisinde, askeri alan da dahil olmak üzere Ukrayna'ya desteğini sürdüreceği teminatını verdi.

Scholz, Ukrayna'nın geleceğinin Avrupa Birliği'nde olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle Federal Hükümet, Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna ile katılım müzakerelerinin başlatılması yönündeki tavsiyelerini kabul etmekten yanadır ve gerekli reformların uygulanmasında Ukrayna'yı desteklemeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Scholz ve Zelenskiy, barışçıl bir çözüm için ve küresel desteğin sürmesi amacıyla yapıcı diyaloglarını sürdürme ve yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldı.