Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Irak Başbakanı ile görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın genişlemesinin önlenmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Ayrıca, Almanya'nın Gazze Şeridi'ndeki insani yardımlarını genişlettiği ve Irak'a destek vermeye devam edeceği ifade edildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Almanya Federal Hükümeti Basın ve Enformasyon Dairesince yapılan açıklamada, Scholz ile Sudani'nin, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın genişleyip bölgeye yayılmasının önlenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Scholz'un, Alman Federal Hükümetinin hiçbir bölgesel aktörün bu çatışmaya istikrarı bozucu şekilde müdahale etme fırsatını kullanmaması gerektiği yönündeki açık uyarısını yinelediği belirtilen açıklamada, Şansölye'nin ayrıca Almanya'nın sivillerin korunması ve Gazze Şeridi'ndeki insanların insani yardıma sürekli ve güvenli erişimi konusundaki güçlü kararlılığını tekrarladığı ifade edildi.

Alman hükümetinin, Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımlarını genişlettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, Scholz ile Sudani'nin ayrıca ikili ilişkiler hakkında konuştukları bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Scholz'un, Irak'a reformlar, ekonomik kalkınma ve iklim değişikliğinin sonuçlarının üstesinden gelinmesi için Almanya'nın desteğinin devam edeceği konusunda güvence verdiği de kaydedildi.