Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti
Dünya Haberleri
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek ortak meseleleri yeni bir ivme ile ilerletmek istediklerini belirtti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Scholz mesajında, "Ortak meselelerimizi yeni bir ivme ile ilerletmek istiyoruz" dedi. - ANKARA
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya