Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek ortak meseleleri yeni bir ivme ile ilerletmek istediklerini belirtti.