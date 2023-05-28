Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, 'Ortak meselelerimizi yeni bir ivme ile ilerletmek istiyoruz.' mesajını paylaştı.