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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

Dünya Haberleri

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, 'Ortak meselelerimizi yeni bir ivme ile ilerletmek istiyoruz.' mesajını paylaştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "Ortak meselelerimizi yeni bir ivme ile ilerletmek istiyoruz." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Olaf Scholz Almanya Dünya Haberler

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