Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, 'Ortak meselelerimizi yeni bir ivme ile ilerletmek istiyoruz.' mesajını paylaştı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "Ortak meselelerimizi yeni bir ivme ile ilerletmek istiyoruz." mesajını paylaştı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Dünya