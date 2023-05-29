Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferini tebrik ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya'nın başkenti Berlin'e davet etti.

Dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla tebrik eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferini bir kez daha kutladı. Federal Enformasyon Bürosu tarafında yapılan yazılı açıklamada, Schozl'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya'nın başkenti Berlin'e davet ettiği ifade edilerek, Başbakan Scholz'un özellikle NATO'daki ortak müttefikler olarak Almanya ile Türkiye arasındaki yakın bağların önemine vurgu yaptığı aktarıldı.

Scholz'un iki hükümet arasındaki işbirliğinde yeni bir başlangıç olmasını istediğini, ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz, NATO'da alınan kararlar ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri konusunda birlikte çalışmak istediklerini belirttiği aktarıldı. - BERLİN

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