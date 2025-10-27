Almanya Başbakanı'nın Göçmenlerle İlgili Açıklamaları Tartışma Yarattı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in göçmen kökenli vatandaşları kastederek kullandığı "şehir görünümü problemi" ifadesi, Federal Meclis'te tartışmalara yol açtı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Merz'in sözlerini eleştirerek, "Göçmenleri topluca suçlamak ve ötekileştirmek kabul edilemez" dedi.

Karaahmetoğlu açıklamasında, Merz'in ifadelerinin toplumsal barışı zedelediğini belirterek şunları kaydetti: "Başbakanın açıklamalarının bütününden, göçmenlerin şehir görünümünü bozduğu izlenimi ortaya çıktı ve toplumda tartışmalar başladı."

Merz'in bir gazetecinin sorusu üzerine söylediği "Kızlarınıza sorun, anlarlar" ifadesinin de önyargı içerdiğini vurgulayan Karaahmetoğlu, şöyle devam etti:

"Başbakanın suç ve göçmenliği birbirine bağlayan yaklaşımı kabul edilemez. Bu sadece aşırı sağcı AfD'nin söylemlerine hizmet eder. Ülkenin Başbakanı tarafından kullanılan bu retorik, yıllardır göçmenlere karşı kullanılan kışkırtıcı söylemin aynısıdır."

Karaahmetoğlu ayrıca, göçmen kökenli kadın ve kızların güvenlik kaygılarının görmezden gelinmemesi gerektiğini belirtti ve "Toplumdaki güvenlik endişelerini belirli bir toplulukla ilişkilendirmek yanlıştır. Göçmen kökenli ailelerin de kız çocukları var ve onlar da aynı kaygıyı taşıyor. Sayın Merz, NSU terör örgütü nedeniyle babaları katledilen genç kızlara neler hissettiklerini sordu mu? Bu acıyı en iyi onlar anlatabilirdi." dedi.

Açıklamasını suçun bireysel olduğunu hatırlatarak tamamlayan Karaahmetoğlu, şunları söyledi:

"Toplumda suç oranları ve güvenlik kaygıları var, kimse suç işleyen bireylerin yargılanmamasını savunmuyor. Ancak suç bireyseldir; etnik veya kültürel kökene indirgenemez. Başbakanın çoğunluğu uyum içinde yaşayan bir topluluğu 'şehir görünümünü bozan problem' olarak nitelemesi, toplumsal barışı zedeler. Siyasetin dili her zaman birleştirici olmalı, hiçbir kesimi hedef göstermemelidir."