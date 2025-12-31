Almanya Başbakanı Merz: Dünya ekonomisinde korumacılık geri döndü

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, dünya ekonomisinde korumacılığın geri döndüğünü belirterek, "Ham maddelere olan stratejik bağımlılığımız, giderek çıkarlarımıza aykırı bir siyasi baskı aracı olarak kullanılıyor" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yeni yıl dolayısıyla video mesaj yayınladı. Merz, Avrupa'da korkunç bir savaşın sürdüğünü söyleyerek, "Bu savaş, özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi de doğrudan tehdit ediyor. Ekonomimiz, gerekli reformlar, yüksek maliyetler ve küresel ticaret çatışmaları nedeniyle baskı altında" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kendilerini de doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayan Merz, "Giderek daha net bir şekilde görüyoruz ki, Rusya'nın saldırısı, tüm Avrupa'ya yönelik bir planın parçasıydı ve halen öyle. Almanya da her gün sabotaj, casusluk ve siber saldırılara maruz kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Merz, dünya ekonomisinde korumacılığın geri döndüğüne dikkat çekerek, "Ham maddelere olan stratejik bağımlılığımız, çıkarlarımıza aykırı bir siyasi baskı aracı olarak kullanılıyor. Uluslararası rekabette ayakta kalmak onlar için giderek zorlaşıyor" açıklamasını yaptı.