Almanya Başbakanı Friedrich Merz: Grönland'ın Güvenliği ABD ile Birlikte Güçlendirilecek

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Grönland'ın güvenliğinin Avrupa ve ABD iş birliğiyle güçlendirileceğini söyledi.

Merz, Hindistan'ın Ahmedabad kentindeki ziyaretinde, ABD'nin Grönland'ın daha iyi korunması gerektiğine dair endişelerini paylaştığını söyledi. Şansölye, Grönland'ın güvenliğinin NATO çerçevesinde ortaklaşa iyileştirileceğini ve ABD'nin de bu sürece katılmasını öngördüğünü ifade etti.

Merz, bu konuyla ilgili olarak bugün Washington'da yapılacak dışişleri görüşmelerine dikkat çekti. Son dönemde İngiltere başta olmak üzere bazı NATO ülkeleri, Arktik'teki ittifak varlığının artırılmasını ve kalıcı bir gözlem görevinin oluşturulmasını talep etmişti.

Şansölye, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı Grönlandlıların ve Danimarkalıların rızası olmadan satın alma veya ilhak etme yönündeki açıklamalarına ise değinmedi.