Haberler

Almanya Başbakanı Merz, Dışişleri Bakanı Wadephul'a Destek Verdi

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Suriyeli göçmenlerin dönüşü hakkında tartışma yaratan Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'a destek vererek, partisi içinde yaşanan eleştirileri değerlendirdi. Wadephul, Suriye'deki koşulların insanların geri dönmesini zorlaştırdığını belirtti.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Suriyeli göçmenlerin dönüşü konusundaki açıklamalarıyla parti içinde tartışma yaratan Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'a destek verdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönüşü hakkındaki açıklamaları, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) içinde tartışmalara yol açtı. Parti içinden bazı kesimler bakanı eleştirirken, Başbakan Friedrich Merz ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), Wadephul'a açık destek verdi.

Hükümet sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin'de yaptığı açıklamada "Elbette Başbakan, Dışişleri Bakanı'nın arkasında duruyor" dedi. Kornelius, medyada yer alan "gizli istifa baskısı" iddialarını da reddederek, "Ben o toplantıdaydım, böyle bir izlenim edinmedim" ifadelerini kullandı.

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) grup toplantısında konuşan Wadephul, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmesinin şu anda Suriye'deki yıkım nedeniyle çok zor olduğunu söyledi. Bakan, "Oradaki koşullar en az 1945 Almanyası kadar kötü. İnsanlara 'geri dönün' demek kolay değil" sözleriyle dikkat çekti.

Başbakan Merz ise genel olarak Suriyelilerin ülkelerine dönmesini desteklediğini belirtti ancak Wadephul'un 1945 benzetmesini sahiplenmedi. Kornelius, "Başbakan Merz tarihi karşılaştırmalara girmiyor, ancak Suriye'deki yıkımın büyüklüğü ortada" dedi.

Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) de destek geldi. Parti Dış Politika Sözcüsü Adis Ahmetovic, "Wadephul partiler üstü bir dış politika anlayışıyla çalışıyor ve halkın güvenini kazanmış bir isimdir" dedi.

Junge Union (CDU Gençlik Kolu) ise dış politikada daha fazla netlik ve koordinasyon çağrısı yaptı. JU Kuzey Ren-Vestfalya Başkanı Kevin Gniosdorz, "Suriye gibi hassas bir konuda karışık mesajlar verilmesi, kamuoyunda güvensizlik yaratıyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
