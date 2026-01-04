Haberler

ABD Yönetiminin Venezuela Saldırısı... Almanya Başbakanı Merz: "Abd Müdahalesi Karmaşık Ama Uluslararası Hukuk Şart"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin karmaşık olduğunu ifade ederek, Devlet Başkanı Maduro'yu eleştirdi. Merz, uluslararası hukuk prensiplerinin uygulanması gerektiğini vurguladı ve Almanya Dışişleri Bakanlığı da vatandaşlarını Venezuela'ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN ) - Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısıyla ilgili, "ABD müdahalesi karmaşık ama uluslararası hukuk şart" açıklamasını yaptı.

Merz, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu ülkesini "felakete sürüklemekle" eleştirdi.  Maduro'nun "dünya çapında uygunsuz ittifaklar kurduğunu ve Venezuela'yı uyuşturucu ticaretine bulaştırdığını" belirten Merz, "Son seçimler hileliydi. Bu nedenle, bizim ve dünyanın birçok ülkesinin Maduro'nun başkanlığını tanımadığını belirtmek isterim" açıklamasını yaptı.

ABD müdahalesinin hukuki boyutunun "karmaşık" olduğunu vurgulayan Merz, bu konuyu değerlendirmek için zaman ayıracaklarını söyledi. Merz, devletler arası ilişkilerde "uluslararası hukukun prensiplerinin" uygulanması gerektiğini belirtti.

Venezuela'da siyasi istikrarsızlığa izin verilmemesi gerektiğini kaydeden Merz, "Seçimlerle meşruiyet kazanmış bir hükümete geçişin düzenli bir şekilde sağlanmasını" istedi.

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşlarını Venezuela'ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA / Dünya
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek

Konut satacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor
Gülistan Doku dosyasında kritik detay: Faillerden biri bize ulaştı

Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Faillerden biri bize ulaştı
Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti

Silahlarla gövde gösterisi yapıp Trump'a seslendiler
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi

Maduro'nun yerine geçecek isim belli oldu
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek

Konut satacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
İsviçre'de yılbaşı gecesi çıkan yangında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İsviçre'deki bar yangınında ölenlerden biri Türk vatandaşı