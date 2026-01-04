ABD Yönetiminin Venezuela Saldırısı... Almanya Başbakanı Merz: "Abd Müdahalesi Karmaşık Ama Uluslararası Hukuk Şart"

Haber: İlhan Baba

(BERLİN ) - Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısıyla ilgili, "ABD müdahalesi karmaşık ama uluslararası hukuk şart" açıklamasını yaptı.

Merz, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu ülkesini "felakete sürüklemekle" eleştirdi. Maduro'nun "dünya çapında uygunsuz ittifaklar kurduğunu ve Venezuela'yı uyuşturucu ticaretine bulaştırdığını" belirten Merz, "Son seçimler hileliydi. Bu nedenle, bizim ve dünyanın birçok ülkesinin Maduro'nun başkanlığını tanımadığını belirtmek isterim" açıklamasını yaptı.

ABD müdahalesinin hukuki boyutunun "karmaşık" olduğunu vurgulayan Merz, bu konuyu değerlendirmek için zaman ayıracaklarını söyledi. Merz, devletler arası ilişkilerde "uluslararası hukukun prensiplerinin" uygulanması gerektiğini belirtti.

Venezuela'da siyasi istikrarsızlığa izin verilmemesi gerektiğini kaydeden Merz, "Seçimlerle meşruiyet kazanmış bir hükümete geçişin düzenli bir şekilde sağlanmasını" istedi.

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşlarını Venezuela'ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı.